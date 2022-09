NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE S VJENČANJA DRAGANE MIRKOVIĆ! Bilo je skromno, bez porodice, a danas slave 22 godine braka!

Dragana Mirković je javno čestitala suprugu Toniju Bijeliću godišnjicu braka.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić danas slave 22. godišnjicu braka, a pjevačica se tom prilikom oglasila na Instagramu i objavila fotografije s vjenčanja.

"Srećna godišnjica braka, ljubavi", napisala je Dragana, koja se za Tonija udala 28. septembra 2000. godine i imaju sina Marka i ćerku Manuelu.

Pjevačica je ranije pričala za medije da na venčanje nisu mogli da dođu njeni roditelji zbog situacije u zemlji, te da joj je tog dana jako nedostajala porodica.

"Kada se saznalo, rekla sam: 'Da, tako je' i poslala samo jednu fotografiju na kojoj smo Toni i ja. Vjenčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vrijeme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu... I zbog toga smo imali malo gostiju", ispričala je Dragana Mirković svojevremeno, a pogledajte kako su izgledali na tom skromnom vjenčanju kojem je prisustvovalo dvadesetak ljudi.

Pogledajte i kako izgledaju njihovi nasljednici Manuela i Marko!