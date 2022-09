Taki otkrio da je često bila u društvu opasnih momaka

Izvor: Privatna ahiva

Radomir Marinković Taki postao je poznat domaćoj javnosti kao otac učesnice Zadruge Maje Marinković, na koju je potrošio na desetine hiljade eura kako bi ona dostigla željeni izgled u ordinaciji plastičnog hirurga.

On je sada otkrio da je svojevremeno radio kao taksista i da je tako upoznao i pokojnu Kseniju Pajčin. Taki je otkrio da je pjevačicu nekoliko puta vozio, ali i da je često bila u društvu opasnih momaka.

"Radio sam kao taksista tada, i jedno veče u automobil mi je ušla Ksenija. Ona tada još nije postala toliko popularna, ali je bila prepoznatljiva. Bila je drugarčina i imala je neku ludačku energiju, koju sam osjetio čim je ušla u automobil", rekao je Taki Kuriru i opisao kako je njihovo poznanstvo teklo:

U to vrijeme rijetko ko je imao mobilni telefon, nije bilo kao danas. Ksenija me je zamolila da je vozim da nađe da kupi karticu za telefon. Tako smo se upoznali, kasnije smo razmenili brojeve telefona i ona me je zvala kada joj je potrebna vožnja taksijem. Uvijek je bila vedra i nasmijana, jedna izuzetno pozitivna osoba. Mnogo mi je žao što je tako tragično nastradala. Bila je inovacija i mislim da bi ona bila broj jedan i danas da joj se nije desila ta tragična sudbina", rekao je Marinković i osvrnuo se na društvo pokojne pjevačice:

"Filipa Kapisodu nikada nisam upoznao, ali sam je viđao i vozio sa opasnim momcima, voljela je taj život".

Vidi opis NA ĆERKINE PLASTIČNE OPERACIJE DAO NA DESETINE HILJADA EURA, A RADIO KAO TAKSISTA: Taki otkrio i koju pjevačicu je vozio 3.12.1977. Ksenija Pajčin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/S Production/screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ksenija Pajčin tragično je izgubila život prije 12 godina, kada je prvo nju, a potom i sebe, ubio tadašnji momak Filip Kapisoda. Kada je započela vezu sa Filipom 2008. godine, najveću podršku pružili su joj prijatelji Bane Dević i Goran Stojićević Karamela. Veza Filipa i Ksenije bila je veoma burna i trajala je do proljeća 2009, kada je on postao učesnik jednog rijaliti programa. Oni su se kasnije pomirili, a početkom 2010. godine doživeli su saobraćajnu nezgodu na putu do njene vikendice.

Tada se mnogo spekulisalo da je to zapravo bio prvi Filipov pokušaj da oboje usmrti. Ksenija je ubijena 16. marta 2010. Njihova tijela zatekla je Ksenijina majka Ljubica u stanu na Voždovcu.