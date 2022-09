"SEVERINI JE POTREBAN STARATELJ" Šok ispovjest Milana Popovića: Posjekla je sestru jer je lajkovala moj intervju!

Severinin PR tim rekao je da ona ne želi da komentariše tu situaciju, dok je Milan iskreno govorio o svim detaljima.

Izvor: Kurir

Nakon nedavnog incidenta u kom je Severina Vučković verbalno i fizički napala sestru Marijanu Vučković Popović, biznismen Milan Popović odlučio je da za hrvatsko izdanje magazina Story iznese istinu o odnosu sa majkom svog djeteta, kao i sa njenim bivšim mužem Igorom Kojićem, te njenom sestrom Marijanom, dok se pjevačica nije usudila da izađe u javnost sa ovom pričom.

U kuloarima se spominje da je u pitanju problem imovinsko-pravne prirode?

- S obzirom na Marijanin intervju koji je dala za 24sata, i za koji ni ja pre nisam znao, izgleda da se ne radi o imovinsko-pravnom konfliktu, već je sukob nastao kad je Marijana lajkovala moj intervju koji sam dao na Happy televiziji u Srbiji početkom godine. Zbog te ikonice s palcem gore Marijana je dobila prijetnje od Severine, da će joj polomiti palac i da će je ubiti kad je vidi. Te prijetnje je poslala porukom, što je Marijana prijavila Državnom tužilaštvu Republike Hrvatske i zagrebačkoj policiji. Koliko sam shvatio od Marijane, nedavni incident u Splitu je započeo jer je Severina kod bake uletjela u stan usred noći, oko jedan sat ujutru i bacila se na sestru Marijanu držeći oštar predmet u ruci kojim je povrijedila Marijanin palac koji je počeo da krvari. Dakle, Severina je ostvarila prijetnju, uostalom, kao što uvijek ostvari svoje prjetnje. Kad se prijeti da će vas prijaviti ili prozvati u medijima, to i napravi. Zato je se cio sistem boji, našim spisom ne žele da se bave predstavnici tog istog sistema i samo gledaju kako da zaštite svoje stražnjice. I to je jedan od glavnih problema koji imam. Zašto naš spor traje ovoliko dugo? Niko ne želi njime da se bavi. Da ne budu prozvani i javno zlostavljani od Severine i njene PR mašine koja je prati.

Vezano za ovaj posljednji incident, na forumima se ozbiljno raspravlja o tome da ste vi platili Marijani kako bi se narušio Severinin ugled.

- Kategorički odbijam ovu insinuaciju. Marijani nisam nikada davao novac ili poklone. Ona je tetka mog sina kog je često čuvala i na tome sam joj zahvalan. To je isključiv razlog naše komunikacije i povezanosti.

Ali o tome se ozbiljno raspravlja?

- Nije Marijana napravila incident. Severina je ta koja je banula usred noći i probudila Marijanu. Prva Severina izjava bila je da je Marijana nju napala, da je ona bila kod majke u stanu. Ali desilo se upravo suprotno. Severina je banula u jedan sat ujutru u stan njihove majke i napala Marijanu koja je spavala. S obzirom na moj intervju na Happy TV, znam da geneza pomenutog sukoba nije imovinsko-pravni odnos. Znam pouzdano da Severina i baka redovno pričaju loše o meni.

Činjenica da svi koji privatno poznaju Severinu, kažu da je jako topla, humana, dobar prijatelj, srčana i sjajna mama.

Ko nju poznaje? Ljudi je poznaju samo iz medija. To što priča za medije nema veze s tim kakva je ona zapravo. Uostalom, to što priča za medije dolazi od njenog PR tima, a ne od nje same. Već sam govorio da imate dvije Severine, medijsku i onu drugu, pravu Severinu. Otkad sam počeo da se družim sa Igorom Kojićem i da sa njim dijelim iskustva, dobio sam dodatnu potvrdu svega o čemu on govori.

Kako se uopšte dogodilo da se Igor i vi povežete. Dok je bio sa Severinom, bilo je podizanja tužbi sa vaše strane?

- Igora sam vidio dva puta u životu prije nego što smo se baš upoznali, i prema njemu nisam mogao da stvorim nikakav animozitet. Nije mi predstavljao konkurenciju, nekog protivnika, prijetnju. Nijedna nije bila jer se, na primjer, Igor pogrešno parkirao. Mnogi komentarišu i pitaju u vezi slučaja paljenja svijeće. Postoji razlog zašto je to uradio. Oprostio sam mu jer nije znao šta radi u tom trenutku, zapravo bio je prisiljen da to uradi.

Igor i vi ste se družili ovog leta na vašem brodu.

- Da, igramo i fudbal zajedno. Igor dolazi kod nas kući, a ja posjećujem njegovu porodicu.

Puno pojedinaca Igorom zove "šupkom" jer je izdao Severinu i nije se ponio viteški, a vas dvojica ispadate dva ostavljena luzera.

- Istina je drugačija. Niti smo luzeri, niti smo ostavljeni. Ovo je zapravo priča o Severininom strahu od ostavljanja. Uostalom, pokušajte ovako kao ja sa vama da razgovarate sa Severinom. Nećete uspjeti. Jer ona sada stalno mora da žonglira između manipulacija, laži i istine, a osim mene, sada postoje i drugi ljudi koji mogu i spremni su da svjedoče o istini.

Neutralnom posmatraču teško je da zamisli da dvoje uspješnih ljudi poput vas i Severine tako dugo ratuju.

- Vi ne poznajete pravu Severinu. Veliki dio javnosti je manipulisan objavama Severininog PR tima. Odgovorno tvrdim da su većina njihovih objava konstrukcije koje kreiraju Severinin imidž u javnosti, a koje nemaju podloge u stvarnom životu. Danas sam dao nekoliko primjera tih manipulacija, a ima ih bezbroj. Ona, nažalost, nije samostalna osoba i po meni, njoj samoj je potreban staratelj. Ulogu tog staratelja u ovom trenutku ima njen PR tim koji predvode Tomica Petrović i Zinka Bradić, koji za Severinu navodno donose sve životno važne odluke i kreiraju njen život od A do Š. Kao što rekoh, primjera je bezbroj i o tome sam mnogo saznao iz razgovora sa Igorom Kojićem.

Ali voljeli ste je?

- Istina je da sam se zaljubio u onu medijsku Severinu, i dok je glumila ta prva dva, tri mjeseca, pomislio sam da bi ta veza mogla potrajati, ali onog trenutka kada je došla ona prava Severina, shvatio sam da je takav život neizdrživ i vrlo brzo sam prekinuo tu vezu. Osjećao sam se prevareno posle raskida.

Opet se nameće pitanje zar ne bi bilo najbolje da se Severina i vi pomirite? Kako tvrdi jedinstveni Miroslav Ćiro Blažević: "Uvijek treba miriti ljude."

- U interesu je da izgradimo normalan odnos, ali s obzirom na cijelu situaciju, a da ne ulazim u dijagnozu, i dok se ne umiješa struka, i ne krene s terapijom, između nas ne može biti dogovora.