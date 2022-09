VRIJEĐALA ME CIJELO VEČE, A ONDA PLJUNULA PRED SVIMA: Incident na nastupu Aleksandre Prijović

Pjevačica otkrila najveću neprijatnost koju je doživjela na nastupu

Izvor: Youtube/Aleksandra Prijović/screenshot

Pjevačica Aleksandra Prijović koja je s velikim brojem kolega i koleginica pjevala na vjenčanju Đorđa Đokovića i Saške Veselinov, priznala je da se na jednom nastupu obračunala s djevojkom iz publike koja ju je maltretirala.

Alekandra je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića otkrila najveću neprijatnost koju je doživjela na nastupu, a potom i kako je reagovala. "Udarila sam jednom djevojku na nastupu", rekla je supruga Filipa Živojinovića i otkrila razlog:

"Ta djevojka me je vrijeđala cio nastup. To je trajalo, i posle kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Kad sam to vidjela... Onda sam odreagovala tako, udarila sam je", rekla je Prija.