SA MARIJOM FUNKCIONIŠE KAO SA MAJKOM! Rasta prvi put o odnosu ćerke i nove djevojke - ovako je proteklo UPOZNAVANJE!

Stefan Đurić Rasta otkrio detalje odnosa njegove ćerke Tare i nove djevojke Marije.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/Instagram/screenshot/balabanmarija

Stefan Đurić Rasta je na svom Instagramu nedavno iznenadio sve kada je otkrio da mu na ljetovanju društvo pravi zgodna cica, čiji identitet tada nije prezentovao, ali je ubrzo otkriveno da je riječ o Mariji Balaban koja je od njega mlađa 12 godina.

Ona je inače glumica, a popularna je i na Tiktoku gdje ima preko 82 hiljada pratilaca. Sa reperom je u vezi već nekoliko mjeseci, a on je nedavno prvi put govorio o njihovom odnosu, te priznao da je srećno zaljubljen.

Tada je priznao i da je Marija upoznala njegovu ćerku Taru, a sada je otkrio sve o slaganju dvije njemu vrlo važne osobe.

"Super se slažu, to mi je isto jedna od bitnijih stvari s obzirom na to da se sam bavim djetetom i nemam bejbisiterku. U tim nekim situacijama mi je bitno da je tu Marija", kaže Rasta i dodaje:

"Tara je navikla i sa svojom majkom da funkcioniše kao sa Marijom. Ona voli lijepe žene. To je nešto što joj upadne u oči. Ona uvijek prvo gleda nokte, kosu i sve ostalo. To joj je svakog momenta bitno bez obzira što ima pet godina."

Stefan se zatim osvrnuo na probleme s kojima se susrijeće u roditeljstvu.

"Što Ana kaže tek će mi teško pasti, sad nisu to ti problemi. Kad bude krenula škola, dečko, ko su roditelji, šta su, šta rade... Posle pogledam i sa druge strane i taj dečko će isto pitati, a ko su Tarini roditelji i šta rade? Onda se svrstaš u jedan uragan problema koji će me tek zateći. Nisam spreman na to", rekao je on.

Rasta kaže da razlika 10 godina između njegove partnerke i njega nije problematična.

"Funkcioniše tako što smo se mi tako dobro našli. Zavisi šta je čovjek u životu prošao, kako se snalazio, koja mu je životna etika, što bih rekao. To je mnogo bitnije od godina. Upoznao sam mnoge ljude koji su stariji, a ponašaju se dosta nezrelo. Tako da, nekada godine nisu uopšte bitne", kaže kroz osmijeh Stefan i dodaje:

"Pored mene sigurno ne bi bio neko ko mi ne prija, ali svakako mi jeste podrška."