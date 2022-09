JEZIVO! LETIO JE NEKOLIKO METARA! Haris Berković doživio STRAŠNU saobraćajku

Harisa Berkovića, bosanskog pjevača i bivšeg vjerenika Rade Manojlović, osnovnoj školi udario je automobil, a on i dan-danas nosi traume zbog toga.

"To je bilo najgore životno iskustvo koje sam imao. I dan-danas se sjećam tog dana kao da je juče bio. Nesreća se dogodila u blizini moje kuće kada sam izašao do prodavnice da kupim sličice za album. Na mene je velikom brzinom naletio vozač koji me je toliko jako udario da sam letio nekoliko metara. Kad me je majka vidjela kako ležim nepomično, nije mogla da prestane da plače", ispričao je on tada.