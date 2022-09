OTAC MILICE TODOROVIĆ RADI NA PUMPI I ZVEZDA JE INSTAGRAMA! Žena i ćerka ga snimaju

Prilikom posjete Kruševcu, naša ekipa otišla je i do jedne benzinske pumpe u centru grada, gdje radi Miličin otac Milan Todorović.

- O, otkud vi kod mene? Nema Mice ovdje - uz osmijeh nam je rekao Milan kad smo se predstavili i rekli da smo došli da ga vidimo, jer je, pored ćerke i supruge Jasmine, zbog svoje duhovitosti i on postao svojevrsna Instagram atrakcija.

- Jao, još će ispasti da sam veća zvezda od Milice (smeh). Znam da sam popularan, to me moja žena i ćerka snimaju pa prave šegu sa mnom. Ljudima se to sviđa. Dolaze ovdje, jer svi znaju gdje radim - priča Milan, pa nastavlja: - Dođu kolima, zaustave se i onda me snimaju za Instagram, Tiktok, slikaju se sa mnom. Meni je to simpatično, ne ljutim se - uz osmijeh dodaje Milan. Pitamo smo ga i kada je posljednji put video ćerku.

- Nedostaje mi. Najčešće je u Beogradu, žena i ćerka idu često kod nje. Bila je ovde kratko prije nekoliko dana. Dođe tako na nekoliko sati. Najčešće je u prolazu (smijeh). Cijelo ljeto je radila, bila po morima nekim, ko bi ga znao gdje sve ide - završio je ljubazno Milan, a zatim nas je zamolio da ga izvinimo, stvorio se poduži red na pumpi, jer mnogi samo kod njega žele da natoče gorivo i razmijene nekoliko riječi s njim.