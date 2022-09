"SEVERINA JE NARKOMANSKI ZAVISNIK, OVO JE BIO POKUŠAJ UBISTVA" Šok ispovjest pjevačicine sestre o TUČI

Severina Vučković nedavno privedena na zagrebačkom aerodromu jer ju je prijavila rođena sestra Marijana Popović zbog nasilja, a sada se oglasila i Marijana i progovorila o detaljima stravičnog okršaja.

Izvor: Kurir

Naime, Marijana Vučković Popović kaže da Severina mora da potraži stručnu pomoć da bi sačuvala i sebe i druge, a progovorila je i o nezakonitim radnjama kojima se njena sestra godinama bavi, o namještaljkama i malverzacijama koje je kovala protiv bivšeg partnera Milana Popovića.

- Mnogi hrvatski mediji iznijeli su neistine o tome ko je koga napao. Severina mene ili ja nju. Ovo što pričam je demanti jer je istina u ovom slučaju skroz drugačija. Severina je počela da pokazuje ko je i šta je onda kada je napala patrijarha Porfirija. Bilo je među nama nesuglasica i ranije. Pojaviće joj se vjerovatno i gole slike jer šta joj izvjesne službe narede, ona to mora da poštuje

- Ona je narkomanski zavisnik, to treba da znate. Ona na društvenim mrežama piše: "Ljubav se ljubavlju vraća". Kakva se ljubav njoj vraća? Ja sam žrtva i to će moji advokati da dokažu. Imala je priliku cijeli dan da me pita ako ima nešto što je povrijedilo s moje strane. Onda dođi lijepo da riješimo i reći ću svoj stav, a ne da mi upada noću u jedan sat. Ako smo sestre, ne moramo oko svega da se slažemo.

Izvor: Kurir

- Ovo je pokušaj ubistva, povrijeđivanje mene i pritom sam je molila da pozove Hitnu, ona neće. Imala sam stari broj, nisam mogla da ih dobijem. U stanju je da uradi sve, ni porodica, ni moja ćerka, ni majka nisu joj sveti. Da joj nisam u koži.

- Moja sestra je psihički upitna. Treba joj psihološka podrška i treba da ide na liječenje od narkotika. Ako je moguće sve to sada zaustaviti, to joj poručujem i želim. Evo spremna sam da ona mene tuži. Ona je nesrećna u svim tim milionima. Moraće preko krvi da dokaže da ne uzima narkotike.

.

- Znam šta nam je porodično radila, o starijoj sestri takođe je sve izmišljeno. Neću dozvoliti da me Severina kleveta. Sestru više nema. Ja nisam nju vrijeđala u njenom stanu, već ona mene u mom. Ne možete oštrim predmetom nasrnuti na drugu osobu. Sestra je sada bijedna u mojim očima i rekla sam da ću je njegovati samo ako padne u teško zdravstveno stanje. Evo, upozoravam javnost da će do novog napada ponovo doći. Ako ne budem napadnuta ja, biće neko drugi - kaže Marijana.

Ona je potom objasnila u kakve je sve radnje umiješana Severina, a da javnost s tim uopšte nije upoznata.

- Postoji lista na kojoj se nalazi moja sestra, a gdje su ljudi koji peru novac. Spisak postoji, objavile su ga moje kolege u svijetu, a u Hrvatskoj i Srbiji niko se time nije bavio. Pala sam u nesvijest kad sam vidjela svog člana porodice.

- Kad smo imale posljednji sukob, obavijestila sam policiju o njenom ubilačkom ponašanju. Milan Popović je za nju kriminalac, a ona je devedesetih pjevala na svadbi najvećem kriminalcu za novac. Sve je moja sestra spremna da uradi za novac.

- Mediji su krivi što ona nije zabranjena kao javna ličnost zbog ponašanja. Ovo je naum. Žrtva sam i politike i pljačke u Hrvatskoj. Sigurna sam da je ona dobila veliku količinu novca da se sve skrene na porodicu. Porodica joj nije sveta, dovodi porodicu do stuba srama, samo da se više ne priča o "Ini", mislim na pljačku u Hrvatskoj.