JA SE NE GUZIM ZA SLIKU I PASUS U NOVINAMA! Ljuba Pantović o odnosu sa Dalilom - nije joj došla na rođendan, pa OPLELA!

Ljuba Pantović otkrila u kakvim je odnosima sa Dalilom Dragojević.

Dalila Dragojević nedavno je priredila veliku žuruku povodom svog 29. rođendana, a izostanak Ljube Pantović dodatno je podgrejao glasine da njih dve nisu u dobrom odnosu i da im je prijateljstvo puklo.

Iako je ona bila jedna od retkih koji nisu okrenuli leđa Dalili, mnogi su bili gotovo sigurni da između njih više ne cvetaju ruže. Ljuba je sada rešila da razjasni šta se to dešava između nje i bivše učesnice Zadruge.

"Društvene mreže nisu merilo ko se sa kim i koliko druži. U Srbiji svi pate od toga da 'zalepe' sa kim sede, ali ja od toga ne patim. Ne živim u Srbiji, ona ne znam gde joj je trenutno baza, svako ima svoje obaveze, pa je sasvim normalno da ne možemo da se viđamo onoliko koliko ljudi zamišljaju da treba. Mi ćemo se viđati onda kada se nama sviđa i imamo vremena, kada nam dozvole obaveze, pogotovo meni. Luksuz mi je svaki minut. Mi smo se čule, videle kada je izašla iz Zadruge, onda je ona uzela da rešava šta ima sve... Ja uvek imam šta da rešavam. To je razlog što ljudi nisu zadovoljni količinom naših fotografija na društvenim mrežama, za šta mene, iskreno, zabole", započela je.

Potom je istakla da se u njihovom odnosu apsolutno ništa nije promenilo.

"Ništa se nije promenilo. Ljudi su me naučili da sebe stavljam na prvo mesto, da su mi najvažnije moje obaveze i moji poslovi, a moji prijatelji znaju da sam uvek tu. To što se ja ne laktam, ne g*zim za sliku, to je zato što sam ja takva, dok drugi rade sve za sliku ili da dobiju pasus u novinama, meni to ne treba. Nemam nameru da se laktam da bih dokazala da li sam prijatelj ili nisam - onaj ko zna da li sam prijatelj, zna. Ko ne zna, ne treba ni da zna. Da sam kritički nastrojena, jesam, ako joj zameram nešto, to ću njoj u lice, a neću davati intervjue i pisati gluposti po Instagramu i čekati članak... Dalila, i svi ljudi koji su dobri sa mnom, znaju da ja sve što imam kažem u lice, o tome ne treba da se razglaba po društvenim mrežama i novinama", objasnila je.

Kako se mnogo pričalo o njenom izostanku sa rođendana, Ljuba je otkrila i zbog čega nije došla. Kako je objasnila, ona je u tom periodu bila van države i na putovanju koje je dobila od svojih prijatelja.

"Moj Mirko i prijatelj Gagi su meni i njegovoj majci priredili put iznenađenja, ne iznenadni put, nego put iznenađenja. Dugo mi je bila želja da vidim Istanbul, njih dvojica su se dogovorili to i iznenadili su nas. Mislim da nijedna osoba ne bi ni zbog koga na svetu odložila takve stvari, tako da ne vidim uopšte čemu tolika polemika zbog čega nismo bili na rođendanu. Bitnije je to da li sam podržavala nekog i bila tu za nekog deset meseci, nego da li sam došla na rođendan. Čestitala sam joj, ona se zahvalila. Napisala sam joj da ne znam da li ću doći jer negde idem, nisam znala ni gde, ni koliko, ni šta. Uživam u ostvarenju svojih želja i snova, a ko mi to zamera... Može slobodno da mi zameri", rekla je Ljuba.

