SPREMAN SAM DA POSTANEM OTAC! Osmakčić progovorio o vezi s Viki posle silnih SKANDALA - Porodica je digla ruke od mene!

Marko Osmakčić i Viktorija Mitrović su se pomirili, a nedavno su mislili i da je trudna.

Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot

Marko Osmakčić šokirao je javnost u Zadruzi 5, a sada je progovorio o ljubavi s Viktorijom Mitrović, porodici i svemu ostalom, te otkrio da je spreman da postane tata nakon što se ponovo našao u sličnoj situaciji.

"Moj odnos s Viktorijom je i dalje jako turbulentan. Nedavno smo mislili da je trudna, međutim, nakon ultrazvuka i ginekološkog pregleda ispostavilo se da je test pogrešno pokazao", rekao je Marko, koji je u Zadruzi burno reagovao na pomisao da će postati otac, pa je Viktorija abortirala njihovo djete.

"Iskreno, u Zadruzi sam jako burno reagovao kada sam saznao da je Viki trudna i želio sam da abortira. Sada, kada je postojala mogućnost da je u drugom stanju, bio sam dosta smireniji. Mislim da bih bio spreman za djete. Istina je da sam mlad, pun ambicija, i nisam siguran da li bi me beba smirila. Ono što znam jeste da bi me usrećila. Djete upotpuni život svakog čovjeka, većeg blaga od djeteta nema", rekao je Marko, koji priznaje da voli Viktoriju.

"Viktorija i ja se volimo, to je nesporno. Nismo zvanično zajedno, ali ne možemo da se odvojimo. Mnogo nam je bolji odnos nakon rijalitija, provodimo vrijeme zajedno, ali neke stvari i dalje moraju da se rješe. Prilično nas sputava mišljenje okoline i porodice. Trudim se da balansiram, ali mislim da na kraju treba da budem dobar najprije po sebe. Ko me voli, voljeće me s kim god ja bio u vezi. Porodica me i dalje savjetuje, jasno mi je da se ne slažu s našom vezom, ali na kraju su i oni digli ruke od mene. Svjesni su da mi nema pomoći, i misle se: 'Sine, budi s kim hoćeš, radi kako misliš da treba'. Iskreno, vidjećemo šta će biti s mojim i Viktorijinim odnosom, teško mi je da izađem iz tog vira. Mislim da bi nas ljudi više podržali kada bismo se smirili i kada ne bismo imali turbulencije u vezi", smatra Osmakčić.

Vidi opis SPREMAN SAM DA POSTANEM OTAC! Osmakčić progovorio o vezi s Viki posle silnih SKANDALA - Porodica je digla ruke od mene! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/markoosmakcic/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

Iako je, kako kaže, dobio ponudu da bude dio Zadruge 6, za sada od toga nema ništa.

"Dobio sam ponudu za Zadrugu 6, ali nismo uspjeli da se dogovorimo. Možda bih ušao u rijaliti, ali bilo bi potrebno da se ispune određeni uslovi, tako da obje strane budu zadovoljne. Za sada nemam namjeru da budem dio rijalitija", izjavio je bivši zadrugar, koji se bacio na muzičku karijeru i zadovoljan je u kom pravcu ide.

Pogledajte šta su Marko i njegov otac Franjo ispričali o najvećoj prevari u Zadruzi: