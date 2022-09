CECIN POZIV MI JE PROMENIO ŽIVOT IZ KORENA! Ražnatovićka je zaslužna za karijeru OVE PEVAČICE - "Nisam mogla da verujem"

Ceca Ražnatović ju je pozvala da bude njen prateći vokal, a onda je usledilo pravo ostvarenje snova.

Pevačica Ivana Selakov godinama je pevala prateće vokale mnogim slavnim pevačima, pa se nedavno prisetila kako joj je samo jedan poziv promenio život iz korena i napravio od nje ono što je danas.

Kako je objasnila, Svetlana Ceca Ražnatović zaslužna je za njenu karijeru, a susret sa njom nikada neće zaboraviti.

"Iako smo bile samo saradnice, Ceca je odigrala ključnu ulogu u mojoj karijeri. Ona je najveća zvezda, a opet i žena iz naroda koja hoće svima da pomogne. Pesme za prvi album sam skupila pomoću štapa i kanapa, ali je najveća stavka bila objaviti album. Skupila sam hrabrost da je pitam za savet, da mi kaže da li sam joj više za 'Siti rekords' ili za 'Grand'? Pitala me je: 'Je l' si ti to dogovorila?' Odgovorila sam da nisam, a ona meni: 'Čekaj, bre, sada ću ja da vidim, zovem te za pet minuta.' I stvarno me je pozvala i rekla: 'Zvala sam Sašu Popovića. U ponedeljak imaš sastanak, ponesi pesme.' Nisam mogla da verujem", ispričala je Ivana jednom prilikom.

Nakon sastanka sa Sašom Popovićem i objavljivanja novih pesama Ivana i Ceca su nastavile poslovnu saradnju koja traje do danas.

"Ceca i ja se u to vreme nismo družile, bila sam njen prateći vokal. Ona je oduvek bila drugačija od ostalih, opuštena je, normalna... Od nje sam mnogo toga naučila u poslu. Gledala sam je kako se ponaša na bini, sa publikom, slušala šta priča u intervjuima", dodala je.