POKAZIVALA GOLE GRUDI U EMISIJI PA ŠOKIRALA: Muvale su me srpske pevačice - Elektra otkrila i koji FUDBALER je najbolji!

Transrodna pevačica Elektra Elit ponovila da "ne posluje u Srbiji", ali ih je sve pozvala da dođu u Švajcarsku

Pevačica Elektra Elit napravila je pometnju na srpskoj muzičkoj sceni kada je otkrila da se bavi elitnom prostitucijom u Švajcarskoj, kao i da ima stanove koje izdaje svojim koleginicama i tako dodatno prihoduje. Nekoliko puta je rekla da dobro zarađuje na osnovu svog "primarnog biznisa u Švajcarskoj", a sada je otkrila i da je digla cenu svojih usluga.

"U Švajcarskoj je otišlo u plus. To je zemlja koja ima pare i uvek će ih imati. Kakvo bre spuštanje cene. Ako bih morala da spustim cenu, prestala bih da se bavim prostitucijom", rekla je Elektra i otkrila da je među njenim klijentima bilo i hrvatskih fudbalera.

"Bili su neki hrvatski i strani fudbaleri. Odavde su mi pisali, ali ja ovde ne radim. Ako dođu u Cirih, dobrodošli su. Uzela bih im sve što imaju. Za kaznu", otkrila je Elektra i rekla da jedan fudbaler iz Češke traži da mu pusti njegovu pesmu kada imaju odnose.

"Dečko iz Češke, fudbaler je, oženjen. On svakiput kada dođe traći pesmu 'Mafijaš' i ja moram da je pojačam na maksimum. Zbog njega sam morala da kupim velike zvučnike i onda taka, raka, taka, raka. To je jedan od boljih seksa i to se dodatno plaća. Odlično radi posao i plus je moj fan. Gde će bolje".

Pevačica je pre karijere u prostituciji i muzici obavljala ozbiljan posao u Švajcarskoj. "Sedam godina sam radila u socijalnoj službi u delu za drogu i alkohol. Radila sam noćnu smenu, a uglavnom sam radila sa omladinom, od 12 do 16 godina. Tada osetite šta droga može da učini čoveku. Taj rad je od mene napravilo najvećeg čoveka. Mnogo mi je pomoglo i u vaspitavanju moje dece, u prolasku njihovog puberteta. Ponosna sam što sam to radila".

Elektra je otkrila i da su pojedine pevačice sujetne, ali i da je bilo onih koje su želele da plate njene usluge.

"Moje pesme mogu da imaju još više pregleda, pošto me hejtuju na radiju i neće da puštaju moje pesme smatram da je to sujeta tih takozvanih pevačica. Ja odem u Cirih i zaradim za dan koliko one za sedam dana. One neka nastave po svom, neka se služe smicalicama, ja svima želim dobro, a one kako čine tako će i da im se vrati".

Kada je reč o škakljivim ponudama pevača sa domaće scene, Elektra kaže: "Jednog sam ranije spomenula, drugog ne smem. Neću reći njegovo ime, niti imena pevačica koje su htele da me angažuju, a verujte da ih je bilo. One su se nudile za odnos, ali do cene nismo stigli, nisam pričala o tome jer ja u Srbiji ne radim. Mogu da dođu u Švajcarsku, neka plate i onda sve može".

