LOTO DEVOJKA SE SKINULA! Obožavali smo je 90ih - Morala je na OPERACIJU kičme, sada pokazala TOP liniju i bujne GRUDI!

Zgodna Ana Pendić pokazala je liniju bez mane, a u grudi su svi gledali.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka "Paparaco lova" i bivša "loto devojka" Ana Pendić koja je pre nekoliko godina posle povrede morala da operiše kičmu uživa na letovanju sa najbližima, a sada je sve iznenadila fotografijom koju je podelila na društvenim mrežama.

Ana se razgolitila i pokazala vitku liniju, a u bujne grudi koje su se našle u prvom planu svi su gledali.

Fotografija je pokrenula lavinu komentara, a evidentno je da voditeljka nikada bolje nije izgledala i da blista od sreće.

Voditeljka je devesetih stalno bila na malim ekranima, a 2018. godine doživela je ozbiljnu povredu kičme. Morala je da operiše kičmu zbog teškog oblika diskus hernije. Nakon operacije, nekoliko nedelja je provela u bolnici oporavljajući se.

"Bila sam u bolnoici i bila sam mlađa 20 godina od najmlađeg pacijenta. Imala sam svog omiljenog dekicu s kojim sam šetala, pošto je to deo oporavka. Kažu da je vedar duh u tom trenutku najbitniji. To mi nije manjkalo, pa sam nekako i zbog deteta i zbog sebe i zbog posla uspela to da prevaziđem... Dočekam se uvek na štikle", izjavila je Ana koja ima ćerku Saru, a trudi se da privatni život sakrije daleko od očiju javnosti.

