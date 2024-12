Partizan srpski trener smatra da je Partizan porazom od Asvela napravio dva koraka nazad u Evroligi

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Vlade Đurović kritikovao je Partizan zbog poraza od Asvela (79:82) u Evroligi u Beogradskoj areni, ukazujući na to da su crno-bijeli "napravili dva koraka unazad" u borbi za plasman.

"Ne da nije očekivano, već je totalno neočekivano. Razočaran sam, kao i sa Zvezdom, ali manje nego sa Partizanom. Partizan nije napravio jedan, već dva koraka unazad. To će se tek pokazati kasnije. Asvel je morao da bude dobijen, nudio se. Na kraju utakmice je imao dobijen meč, trebalo je samo da malo zadrži loptu, kao da su htjeli da izgube, davali su je igračima Partizana, a oni su im vraćali. Nikad takvu završnicu nisam vidio", kazao je Đurović na TV Arena sport.

Prema njegovom mišljenju - velika rola Nanda De Koloa (14 poena) i njegov doprinos u završnici.

"De Kolo je odigrao najbolju utakmicu od kada je otišao iz CSKA, ubjedljivo, to je ubilo Partizan. Maledon je odigrao dobar meč, ne kao protiv Zvezde, ali je bilo dovoljno da Lovernj i Ažansa odigraju tako i da to bude dovoljno. Partizan je imao 15 izgubljenih lopti, što je mnogo, profesor Nikolić je rekao da je i 12 mnogo, ali da to može da se podnese".

Navodeći razloge Partizanovog poraza, Đurović je govorio i o pojedinačnom učinku igrača.

"Karlik Džouns je našao da odigra najslabiju utakmicu od dolaska u Partizan, a mislim da je bila najvažnija. Imao je šut 4/11, odigrao je samo 22 minuta i to me je iznenadilo, mislim da je bio dugo na klupi, posle ušao hladan i dao samo dva poena. Sa druge strane, Dvejn Vašington je odigrao jednu od najboljih utakmica (22 poena), ako ne i najbolju. Izazvao je ekstazu, prolom u dvorani kada je ono pozvao publiku... Nikad se tako nije reagovalo, decibeli su bili na vrhuncu", rekao je Đurović.

"Ta reakcija izazvala ljubomoru"

Vidi opis "Vidio sam ljubomoru u Partizanu, pogled na klupi mi otkrio sve": Vlade Đurović oštro kritikovao crno-bijele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

"Mislim da je to izazvalo malu ljubomoru kod Karlika Džounsa, sjedio je na klupi - Pa gdje sam tu ja, zar nisam ja najbolji i vođa? Jer se ovaj drugi Džouns, Tajrik, busa i pali, ali to ne pali publiku, ali je nevjerovatno bilo ono što radi Vašington. Čini mi se da sam primijetio jedan pogled, kamera je ispratila na jednom tajm-autu. Kao da se vidjelo - otkud nova zvijezda pored mene?", opisao je Đurović.

Kritikujući Tajrika Džounsa za promašena slobodna bacanja (2/6), srpski trener rekao je i da je šut sa linije penala 6/14 preveliki problem u Evroligi.

"Tajrik ako ne popravi slobodna bacanja, neće biti dobro ni za njega ni za Partizan. Analogijom dođimo do zaključka. Ubacio je dva bacanja od šest, a Partizan je izgubio tri razlike. Pa da je dao, Partizan bi pobijedio. Partizanova slobodna bacanja su bila katastrofa. Uz toliko promašenih penala ne možeš da dobiješ utakmicu, a još si imao slabiji skok".

"Nisi ovo smio da izgubiš, Asvel te je stigao i Partizan je mnogo izgubio. Zato kažem da je napravio dva koraka nazad. Porazi od Asvela i Virtusa, ekipa iz zadnjih 5 na tabeli... To ne možeš da nadoknadiš i ona pobjeda protiv Panatinaikosa je pala u vodu. To jedino možeš da nadoknadiš ako dobiješ narednu utakmicu (protiv Efesa u Istanbulu)", dodao je Đurović.