NIKO NEĆE MENI DA ODREĐUJE! Ceca pobjesnila u emisiji, zbog jedne teme ŽUSTRO REAGOVALA - "To je PRIMITIVIZAM!"

Ceca Ražnatović reagovala na komentare o godinama.

Izvor: YouTube/GrandOnline/screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović (49) trenutno uživa na Kipru gdje posjeduje skupocjenu vilu, a društvo joj prave sestra Lidija Ocokoljić i nekoliko prijateljica.

Pjevačica živi život, što bi se reklo, "punim plućima", te duhom i izgledom dokazuje da su godine za nju samo broj. Upravo o toj temi govorila je jednom prilikom u emisiji "Magazin in".

Tada je istakla ne dozvoljava da joj bilo ko određuje kako treba da se ponaša zbog toga što je u godinama u kojima je.

"Sada za ženu, kada napuni 33 godine, kažu da je matorka, koka... A mi koje imamo 40 plus? Mi smo šta? Mrtve?! Pošto su ove od 33 babe, pogotovo ako nisu stigle da se udaju... Nevjerovatno", kazala je folk zvijezda, a onda objasnila da žene u njenim godinama nisu za bacanje.

"To su žene koje su gradile karijere, to su žene koje su u najboljim godinama. Ej, četrdesete, tada je žena sazrela i mentalno i emotivno, ja to iz iskustva govorim. Ko je taj koji određuje kako se ja sada osjećam?! Niko nema prava da mi kaže da li sam ja matora ili mlada, to je primitivizam", zaključila je Ceca.

Pogledajte Cecu u bikiniju:

I snimak sa plaže: