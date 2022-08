MARIJA KILIBARDA OBJAVILA SLIKU S DEČKOM! Obratila mu se ljubavnom porukom, a za to je imala specijalni povod

Marija Kilibarda podijelila je zajedničku fotografiju s dečkom i porukom sve oduševila.

Izvor: Instagram/Kilimara

Voditeljka Marija Kilibarda ne prestaje da pokazuje da je Branislav Vučelić čovjek njenog života. Oni već dvije godine uživaju u svojoj ljubavi, vješto je krila svog izabranika, a sada se sve češće na društvenim mrežama pohvali emotivnim životom što je i ovog puta slučaj.

Ona je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju, a povod za to jeste Banetov rođendan te mu je Mara uz dirljive riječi poželjela najlepše želje.

"Najlepši moj, srećan ti rođendan", napisala je uz neizostavno srce i svima stavila do znanja koliko je srećna.

Kada je odlučila da o vezi sa Vučelićem progovori za javnost, Marija je priznala da je zaljubljena do ušiju i da je Branislav u njen život ušetao u pravom trenutku, unijevši joj mir i spokoj.

"Pobjedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je boljelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživjela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lijepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par mjeseci karantina, to biti jedna lijepa stabilna veza", rekla je Marija jednom prilikom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić