"PROŠLA GA JE MAJA MARINKOVIĆ": Subotićkin muž šutnuo srpsku starletu - Neće da toleriše glupost i HISTERIJU!

Predrag Raspopović Peca ostavio je Maju Marinković! Njihova turbulentna veza nakon brojnih uspona i padova se nakon dva mjeseca završila.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Bivši partner Aleksandre Subotić, s kojom ima dijete, riješio je da stavi tačku na vezu s njenom doskorašnjom najboljom drugaricom Majom Marinković jer nije mogao da toleriše starletine nagle promjene raspoloženja, izlive bijesa i ljubomore.

Njih dvoje su već zbog njenog ponašanja imali krizu u vezi, a sada je definitivno kraj. To za Kurir potvrđuje Pecin blizak prijatelj kojem se povjerio.

"To je to, Pecu je prošla Maja. Očekivano. Kao što ga je prošla Aleksandra, tako ga je prošla i njena drugarica. Jeste mi drug, ali čovjek voli žene, a neće da toleriše njihove gluposti, neprijatne situacije, izlive bijesa, histerije. Peca jeste slab na nježniji pol i one koje su atraktivne i poznate, međutim, kad ga naljute, to je ''kraj", rekao je izvor.

Prema njegovim riječima, do raskida je došlo na primorju, i Marinkovićeva je to teško podnijela.

"Ako ne griješim i ako sam ga dobro razumio, ona je ostala dolje, a on se vratio u Srbiju. Nije joj bilo svejedno, jer je bila uvjerena da će da ga prođe poslije sat-dva nakon žustre svađe. Ovoga puta nije tako. Znam da joj nije svejedno jer je pored njega uživala kao bubreg u loju, ali da je umijela da se ponaša, sve bi bilo drugačije".