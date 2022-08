HVALI SE KOLIKO JE BOGATA, ŠTO DA JE NE OPLJAČKAM?! Lopov koji je izveo filmsku krađu šokirao - "Nimalo se ne kajem"

Junis Abas je pre 6 godina sa par “kolega” opljačkao Kim Kardašijan. O filmskoj pljački se pričalo mesecima, a Kim je rekla da je pod konstantim stresom i da je unajmila 12 pripadnika obezbeđenja da čuva nju i njenu porodicu.

Izvor: Profimedia

Vest koja je odjeknula kao bomba tokom pariske nedelje mode 2016. godine, bila je ona da je rijaliti zvezda Kim Kardašijan opljačkala un luksuznom hotelu u kojem je odsela.

Tom prilikom joj je ukraden nakit vredan 10 miliona dolara, a sada je jedan od lopova rešio da otkrije sve do poslednjeg detalja.

Njegovo ime je Junis Abas i on je sa još dvanaestoricom muškaraca izveo ovu filmsku krađu.

Nakon 22 meseca provedenih u zatvoru kaže: "nimalo se ne kajem".

Izvor: YouTube/On est en direct

"Gledao sam jednom u rijalitiju kada su joj ispali dijamanti u more. Pomislio sam ona je bogata, nju baš briga. Pošto baca pare unaokolo, rešio sam da ih ja pokupim i to je to".

Abas je priznao da veruje da je Kim bila uplašena: "Ne možeš da doživiš to bez posledica, naravno da je bila traumatizovana".

Jedna od stavki plena vrednog 10 miliona dolara bio je i verenički prsten koji je Kim dobila od bivšeg muža Kanijea Vesta.

"Video sam na Internetu da je taj prsten poznat, bio je na svim slikama na društvenim mrežama i u časopisima", a potom dodao da je to i jedini komad nakita koji je "preživeo". "Sve ostalo smo istopili i prodali jer bismo ga teško prodali".

Junis je potom otkrio i kako je pljačka izvedena do detalja:

"Ušli smo u hotel oko ponoći i ja sam vezao recepcionera. Proverili smo gde je ključ od njene sobe i poveli ga da otključa. Ja sam ostao dole u holu, a dvojica mojih kolega su se popeli do njene sobe. Ušli su, vezali je, stavili joj povez preko usta i bacili u kadu".

Kada su se pljačkaši vratili do Abasa rekli su da je njena sekretarica zvala policiju.

"Ali, pozvala je 911, a mi smo u Francuskoj", rekli su Abasu.

Kada su lopovi izlazili iz hotela videli su veliki broj policijskih kola, ali nisu bili tu zbog krađe jer još nije bila prijavljena.

Sa mesta zločina su pobegli biciklima i tom prilikom ispustili privezak u obliku krsta vredan 30.000 dolara koji je dan kasnije pronašla slučajna prolaznica.

Junis Abas je uhapšen kada je policija radila otiske i uzimala DNK, da bi njegovi tragovi bili pronađeni na recepcionaru kojeg je vezivao.

Pogledajte i šta je rekao recepcionar koji je bio svedok pljačke: