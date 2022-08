PEVALA NA SVADBAMA, PA POKRENULA UNOSAN BIZNIS! Za sve je kriv NJEN MUŽ - "To je zaista krvav posao!"

Maja Šuput otkrila nepoznate detalje o sebi i biznisu koji već neko vreme vodi.

Izvor: Instagram/majasuput

Nakon što se našla na meti negativnih komentara zbog plastičnih operacija kojima se podvrgla, Maja Šuput ponela je titulu i "kraljice svadbi" na koju je veoma ponosna.

Pevačica ne krije sreću zbog mnogobrojnih angažmana na venčanjima, a nedavno je pokrenula i unosan biznis o kojem je sada otvoreno govorila.

"Išla sam na jedan rođendan i nisam znala šta da kupim jednoj devojci. Njeni roditelji su mi samo rekli da mala non-stop peva. Pa sam rekla okej, hajde, idem po neki mikrofon. Ponuda je bila tako loša da sam se začudila, pa sam jednostavno kupila najbolji od tih svih loših. To dete je bilo najsrećnije ikada, a dobilo je loš mikrofon. Kad smo se vozili kući, rekla sam mužu za ideju i on mi je na to rekao: 'Taj mikrofon trebalo je da imaš odavno'. I onda mi je to i omogućio. Od ideje do realizacije, prodaja je krvav posao i to će reći svaki preduzetnik", kazala je pevačica, koja objašnjava na koji način joj je titula svadbarske pevačice pomogla u daljoj karijeri.

"Tad sam bila mlađa, išlo mi je to na živce i činilo mi se da niko ne poštuje ovo što radim jer ja radim više koncerata od svadbi, ali bilo je tako malo uspešnih poznatih žena koje pevaju po svadbama da sam se morala istaći. Jedina konkurencija mi je Jole jer ja jednostavno nemam žensku konkurenciju u toj sferi i samim time nije bilo ni teško postati kraljica. A onda kada su ljudi počeli zakazivati svadbe po mojim terminima shvatila sam da zapravo radim odlično. Naravno, to je sve odgovaralo mom egu i više ti nije teško to raditi jer da se razumemo, to je rudnik. Dođeš pre gostiju i odeš poslednji da im ulepšaš taj dan, zaista krvav posao. Stvarno to radim dobro, trudim se, zvuči čudno ali ja umrem i rodim se na toj bini i sad bi me uvredilo da mi kažu da nisam kraljica svadbi", iskreno je rekla Šuputova i za kraj dodala da je najviše motiviše aplauz.

"Motiviše me aplauz. Uspeh. Kolege me često pitaju zašto koliko radiš, mene taj ego nosi, kad oni ne mogu - da ja mogu. Nije da neću imati za struju, ali volim taj uspeh, jako je snažan pojam te moći i uspeha kad ti neko kaže svaka čast. Bolje to nego mogla si bolje", zaključila je Maja.

