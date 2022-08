"UBILA JE SEKTA ČEKIĆEM U GLAVU" - Jeziv razgovor Nade i pokojne boliničarke o Zoranu Marjanoviću: Upozorila me je!

Zoran Marjanović osuđen je na 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Marjanović.

Nakon presude društvenim mrežama šire se razne teorije o ubistvu pjevačice i snimci Zorana Marjanovića, te je tako u žižu interesovanja dospio i intervju iz 2017. pokojne bolničarke Radmile Matić iz Beča, koja je tada stala u Zoranovu odbranu.

Radmila Matić je prvi put 2016. dospjela u centar javnosti kada je objelodanjeno njeno eksplicitno dopisivanje sa Zoranom Marjanovićem. Još veći šok je uslijedio kada su mediji objavili da je bolničarka iznenada preminula 2021. u 41. godini.

U intervjuu iz 2017. za Star je istakla da joj je pjevačica Nada Topčagić rekla da se na neki način plaši Zorana i da ju je ubila sekta.

"Nada Topčagić je rekla: 'Ubila je sekta čekićem u glavu'. Mislila sam da je žena pijana i da ne zna šta priča, ali kasnije, kada sam bolje razmislila, bilo je očigledno da ona sve zna. Nada je bila bliska s Jelenom i vjerovatno joj je to u afektu izletjelo, a da nije razmišljala. Sigurna sam da se plaši da kaže sve što zna. Meni je Nada slala poruke da se izvučem iz svega, što prije, da nisam ni svjesna u šta sam upala. Ona se plaši sekte, pa o tome ne priča javno. Ja sam njoj nakon toga pustila poruku, a ona mi je samo napisala da izađem iz svega što prije, jer sam u opasnosti i da nisam svjesna u šta sam upala i da se klonim te porodice", ispričala je Radmila tada.

"Jednom mi je u četiri sata ujutru poslao poruku: 'Tebi se sprema neko zlo, ja to osjećam, moraš da dođeš što prije u moju kuću da ti dam ključ spasenja, ja jedino mogu da ti pomognem'. Tu noć sam sam se bila baš uplašila, mislila sam da mi bacaju neke vradžbine i da ću postati njihova žrtva. Rekao mi je da zatvorim oči i mislim na tvorca i da ću osjetiti kako on prolazi kroz mene. Mislim da je bio nadrogiran kada mi je sve to slao", govorila je Rada, i Zoranovu majku nazvala "klasičnom vračarom koja se bavi đavolima".

Radmila Matić preminula je 3. septembra 2021. godine od posledica moždanog udara.

Zoran se nalazi u Centralnom zatvoru. Pogledajte kako je Zoran uhapšen: