STRAŠNO JE ŠTO ĆE JANA IMATI STRAVIČNO MIŠLJENJE O OCU! Nada Topčagić šokirana presudom, otkrila KO će brinuti o ćerki

Nada Topčagić se oglasila nakon što je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo Jelene Marjanović i osuđen na 40 godina zatvora.

Zoran Marjanović danas je proglašen krivim za ubistvo supruge, pevačice Jelene Marjanović i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 40 godina.

Tim povodom oglasila se Nada Topčagić, koja ne krije da je šokirana odlukom suda, ali i zabrinuta za Jeleninu i Zoranovu ćerku Janu.

"Nije to možda još. Možda može da se žali", rekla je Nada za "Kurir" kada je čula, a zatim je i saznala da Zoran ima pravo na žalbu i iznela svoje mišljenje o presudi.

"Mnogo me pitate. Ja sada razmišljam o Jani koja će imati stravično mišljenje o ocu. Znate, ovo sada više nije pitanje da li jeste ili nije. Presuda je doneta i to je činjenica, Jana će sada znati da je njen otac osuđen za ubistvo njene majke. To je strašno!".

"Njemu je pre četiri dana bio rođendan, moj Zlatko ga je kontaktirao i Zoran je odgovorio. Oni su u kontaktu, a ja Janu nisam videla od smrti njene majke. Moj suprug Zlatko veruje da Zoran to nije uradio, on nije video njega kao nekoga ko je to učinio. Moj Zlatko zna zašto Zoran nije ubio Jelenu, prosto ga poznaje. A ja nisma baš mislila da će presuda biti ovakva", izjavila je Nada, koja je otkrila da li zna kod koga će Jana sada biti s obzirom na to da je ostala bez majke, kao i bez dede Vladimira, babe Zorice i sada bez oca.

"Jeste, nema nikoga, ali i ima. Ima polubrata, Zoranovog sina iz prvog braka, ima strica, Zokijevog brata i ima dosta rodbine. Čula sam se s njenom tetkom Teodorom, oni je tamo jedva čekaju. Janu svi čekaju raširenih ruku, ali će ovo ipak, posle Jelenine smrti, biti najveći udarac za nju", smatra Nada Topčagić.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo Zorana Marjanovića tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu Marjanović na nasipu u Borči, dok je bila na trčanju.

Zoran Marjanović danas, 22. jula, na izricanju presude u Palati pravde:

