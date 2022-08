Pojavili su se šokantni snimci osuđenog Zorana Marjanovića dok je svojevremeno govorio o ubistvu svoje supruge Jelene Marjanović!

Zoran Marjanović je nedavno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva svoje supruge Jelene Marjanović. On je u brojnim interjuvima tvrdio da je nevin i da su Bog i pravda na njegovoj strani. Pažnju javnosti prvukli su snimci na kojima je Marjanović svojevremeno govorio o ovom zločinu. Šokantno je to što se on smije dok govori o ubistvu svoje supruge, kao i o hvatanju počinioca.

“Istina pobjeći neće, do današnjeg dana, niti ja, niti bilo ko iz moje porodice nema bilo kakva saznanja o tom slučaju, šta se njoj zapravo desilo, zašto bi njoj to neko uradio i na takav način. Ubica je vjerovatno slobodan i negdje se smije čitavoj ovoj muci", rekao je Marjanović u jednom intervju, ali ono što je zastrašujuće je činjenica da se dok je to izgovarao i nasmijao.

Ljudi su zgroženi komentarisali njegovo ponašanje.

“Pa vidite da kaže ubica se negdje smije ovoj muci, i osmjeh kao sunce da ga je ozarilo....”; “Ljudi moji pa on kaže kako se ubica negdje smije i počne se smijati. Samo ovo je dovoljno da je svima jasno ko je ubica. Da plače ,da se ne može zaustaviti ,on priča o ubistvu svoje žene i smije se"; "Moj Zorane Vidi se da te jede to što znaš u svojoj glavi.Teže je živjeti sa tim kad tad se poludi niko se nije veselio na tuđoj smrti“; “Svoju ženu naziva ‘slučajem‘; "Maligni narcizam”; “E bože dragi njemu je bilo bolje da nikad nije nigdje usta otvarao. Kako se samo cinicno smije”; “Ubica se nasmijao na kraju”, glase samo neki od komentara na šokantno ponašanje Zorana Marjanovića dok govori o ubistvu svoje supruge.

Prilikom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji, Marjanović se takođe nasmijao dok je govorio o jezivom zločinu. On se ponovo nasmijao u momentu dok je govorio o privođenju ubice njegove supruge pravdi.

Da podsjetimo, Zoran Marjanović je osuđen u petak 22. jula. Nakon suđenja, otišao je prvo u kafić, a potom u svoju kuću u Borču gdje je i uhapšen. Ubrzo je stigla policija koja ga je privela u policijsku stanicu “29. novembar”, odakle je nakon saslušanja sproveden u Centralni zatvor gde će biti smješten u posebnom dijelu zatvora koje je poznatije kao “Alkatraz”.