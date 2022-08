Muškarac sa kojim je Zoran Marjanović bio u ćeliji progovorio je o vremenu koje je proveo sa njim u zatvoru.

Saša Nikolić (44) iz Lazarevca 2017. godine dijelio je ćeliju Centralnog zatvora sa Zoranom Marjanovićem, koji je u tom periodu bio uhapšen i osumnjičen za ubistvo supruge Jelene (33) 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči. Marjanović je tada u pritvoru proveo 10 mjeseci, od 15. septembra 2017. do 11. jula 2018, a u međuvremenu je osuđen pred Višim sudom u Beogradu na 40 godina zatvora zbog svirepog ubistva žene. Nakon prvostepene presude, on je vraćen u pritvor.

"Sa Zoranom Marjanovićem sam proveo tri mjeseca u zatvoru i tamo smo postali dobri prijatelji. Držali smo se zajedno i bili kao porodica. On je uvijek isticao da on nije ubio svoju suprugu Jelenu i vidjelo se da mu je krivo što su njega optužili za taj zločin. Mene je uspio da ubijedi da nije ubica", kaže Nikolić za Kurir.

Nikolić, koji je iza rešetaka bio zbog nasilja u porodici, posle čega je bio osuđen na pet mjeseci kućnog zatvora sa nanogicom, prepričao je svoje zatvorske dane sa najpoznatijim udovcem u Srbiji.

"Znao sam Zorana površno od ranije, iz svijeta muzike, pošto sam se i ja bavio muzikom. On je prije mene došao u CZ. Kada sam ga videio tamo, kako god zvučalo, bilo mi je lakše jer imam nekog svog tu. Zajedno smo u zatvoru proveli tri mjeseca i postali mnogo dobri prijatelji", priča Nikolić i dodaje da je Marjanović svojim cimerima pričao o pokojnoj ženi:

"Uvijek je o Jeleni govorio u superlativu. Stalno je govorio da će se počinilac zločina naći kad-tad. Ja lično sam mu povjerovao da on nije ubio Jelenu, a čini mi se da su mu i drugi pritvorenici povjerovali. Naravno da mu je bilo krivo što su njega optužili za zločin, on je uvijek govorio da će se ubica naći i da je moguće da je u ptanju neko moćan. Malo je ta situacija konfuzna, da nigdje nikakav dokaz ne postoji", kaže on.