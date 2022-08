NE VOLIM DA ME PIPAJU! Edita Aradinović nikad iskrenije o dečku i ljubomori - "Možda ne bi trebalo da sam TAKVA!"

Edita Aradinović otvoreno o karijeri, fanovima, ali i novom dečku.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Edita Aradinović nedavno je priznala da je zaljubljena i srećna pored svog novog dečka, a sada je nikad iskrenije govorila o svojoj karijeri, nastupima, ali i komentarima sa kojima se susreće.

Na samom početku razgovora priznala je da neretko nailazi na negativne komentare o sebi.

"Da, kažu mi da sam uobražena. Svašta vole da kažu. Ali to samo oni koji me ne poznaju. Oni koji me znaju govore da sam previše omekšala. A ja za sebe kažem da sam sve opuštenija, nežnija. Ne zna ni ja sama", objasnila je.

Edita je pre nekoliko nedelja operisala glasne žice, a sada kaže da joj glas nije isti kada priča kao ranije.

"Ali kada pevam vraća se polako na svoje. Pisali su da ne bi voleli da izgubim pesak u glasu. Ali eto uspešno je ostao tu", kaže Edita, pa nastavlja:

"Nemam više promukao glas. Ne mučim se dok pričam. Hvala bogu da sam rešila taj problem. To mi je bio ozbiljan problem. Dugo godina nisam bila svesna toga. Zbog prirode posla sam bojala da se operišem. Osetljive su glasne žice. Kada sam imala prvi nastup drugačije sam zvučala. Bila sam skeptična. Ali taj nastup je trajao 45 minuta. Nekako sam izgurala. Svaki sledeći je bio sve lakši."

Na pitanje da li nekada bude neko navaletan, Edita odgovara:

"Ne. Mada ne volim kada neko dođe da se fotka, pa me zagrli malo prisnije. Ne volim da me neko previše dira i pipa. Možda ne bi trebalo da sam takva, trebalo bi da sam opuštenija", rekla je.

Pevačica kaže da je partner uvek tu kraj nje, te da nije ljubomoran na fanove kada joj prilaze.

"Nemaju gde da priđu. Nisam išla na javne plaže, nisam izlazila iz sobe. Ima ih po Instagramu, mahnu u priolazu...", zaključila je.

Pogledajte fotke sa dečkom: