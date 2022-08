ZOLA IZAZVAO TUČU NA SPLAVU! Branio devojku - Priča se da ga juri opasni KRIMINALAC, a on angažovao drugove da ga BRANE!

Nekadašnji učesnik Zadruge Lazar Čolić Zola navodno se zakačio s čovekom koji važi za vrlo opasnog u prestonici.

Bivši dečko Miljane Kulić koja se trenutno nalazi u bolnici, Lazar Čolić Zola navodno je uplašen za svoju bezbednost zbog čega je unajmio dva druga da mu budu obezbeđenje dok je u Beogradu.

Kako navodi izvor Stara, Zola je bio u separeu sa društvom, dok je taj krimos bio pored u separeu. Kako je bilo dosta nekih devojaka u jednom momentu.

"Zola je primetio da se jedna devojka svađa sa momkom koji je tu u društvu, a zatim joj taj krimos udara šamar tu pred svima. Zola se prvo osvrnuo misleći da će neko da reaguje, kada je video da svi ignorišu situaciju prišao je za njihov separe i pitao čoveka zašto je udario devojku. Kako se dalje saznaje, taj krimos mu je rekao da se pomeri, ali je Zola rekao da neće da gleda i ignoriše da bilo ko tuče devojku i to još javno. Krenulo je koškanje, a zatim je drug od tog opasnog momka udario Zolu.

"To je bilo baš strašno, skočili su Zolini drugovi, a ovih je bilo samo dvojica. Nije se znalo ko se tuče, umešalo se i obezbeđenje, ali džabe, trajala je tuča sigurno pet minuta. Kada su uspeli da ih razdvoje, taj krimos je rekao Zoli da će ga naći i da će tek da se obračunaju. Kasnije su mu objasnili da je taj opasan lik, bio je po zatvorima i da treba malo da se pripazi. Zato je Zola drugare pitao da idu sa njim, čisto ako naleti na tog ili mu on napravi neku sačekušu. Znam da mu se kasnije ta devojka javila na Instagramu i zahvalila, objasnila mu je da je njena drugarica u kombinaciji sa tim likom i da je on udario nju jer mu je rekla nešto što mu se nije svidelo. Koliko sam upućen, Zola i ona su se dogovorili da se vide", priča izvor blizak Zoli.

"Imam drugare, obezbeđenje nemam, niti mi treba, niti se plašim bilo koga", rekao je kratko Zola.

Bivša devojka Lazara Čolića Zole Miljana Kulić nalazi se u KBC Beograd, gde je završila nakon komplikacija nastalih posle operacije smanjena želuca u Turskoj. Njoj je izvađena slezina, a nedavno je procurela vest da je napravila haos u bolnici i navodno htela da skoči kroz prozor.

Zola je u emisiji "Narod pita" izrazio želju da poseti Miljanu, ali i poručio da smatra da to ne bi bilo pamtno.

"Nezgodna situacija iskreno. Ja bih sad otišao u posetu kod nje, kad bih znao da bi ona normalno odreagovala sa mnom. Da neće doći do nečeg lošeg. Ali koliko čitam, ne može ni da se ide u posetu kod nje, nekako nisam razmišljao o tome, smatram da ne bi bilo pametno. Ona je osoba koja može da reaguje i ovako i onako. A kad bi odregovala lepo i veselo, bilo bi okej da se ja pojavim. A kad bi odreagovala drugačije, reklo bi se da sam ja inicijator toga. Najbolje da se oporavi, a šta mogu da joj poručim, osim da bude pametna, da sluša doktore, da veruje u sebe i da se moli Bogu. Smatram da će joj Bog dati ponovo šansu za život, jer ipak, ona je to zaslužila", poručio je Zola.