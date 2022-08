Dejan i Aleksandra pakuju kofere i spremaju se za letovanje - na račun fanova!

Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_

Pobednik Zadruge Dejan Dragojević i njegova devojka Aleksandra Nikolić priznali su da su od fanova dobili letovanje u Egiptu, kao i da imaju brojne obožavaoce koji im šalju šalju novac i poklone.

Dejan je nedavno s bratom Davidom bio u Budvi, a s devojkom će uskoro uživati na letovanju u Egiptu.

"Fanovi šalju Aleks i mene na letovanje u Egipat. To su isti oni ljudi koji su me doveli do pobede u Zadruzi. Kad odemo tamo, objaviću na Instagramu gde smo smešteni, kako se provodimo... Ne želim da neko pomisli da sam zloupotrebio nečiji novac, dobru volju i gest", rekao je Dejan, a Aleksandra je dodala da im fanovi uplaćuju i novac, pa će tako imati džeparac za letovanje.

"Dali su nam pare, ali ne bih da otkrivam o kojoj je sumi reč, neumesno je da pričam o tome. Uplatili su nam i tri dana na nekoj planini. Stalno nam nešto poklanjaju, divni su!"

Osim putovanja i novca, Dejan i Aleks svakodnevno dobijaju i poklone na kućnu adresu, a nedavno je i Dalila priznala da je od fanova dobila 1.000 evra.

Vidi opis OTKRIO ODAKLE IM STAN OD 300.000 €! Dejanu i Aleks fanovi šalju novac - od njihovih para idu u Egipat, dobili i DŽEPARAC Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Dobijamo i skupe i jeftine poklone. Nije nam važno kakvi su darovi, bitno je da su od srca. Poklanjaju nam plišane igračke, slatkiše, garderobu... Ni sam ne znam šta sve dobijamo, odjednom nam stigne gomila poklona. Puno mi je srce kada vidim koliko nas vole. To je dokaz da su, i pored grešaka koje smo napravili, uvideli da smo dobri ljudi. Pažnja koju nam pružaju je neverovatna. Gde god da odemo, prilaze nam, hvale nas, žele da se slikaju, da popričaju s nama... Njihova ljubav mi mnogo znači. Čak i kada pokleknem, tu su da me dignu i pokažu da se vredi boriti", izjavio je pobednik Zadruge.

Nedavno se pisalo o tome da su d fanova dobili i luksuzni stan u Beogradu na vodi, ali Dejan kaže da to nije tačno.

"Ne plaćamo taj stan, jer na Instagramu reklamiramo agenciju koja ga iznajmljuje", otkrio je Dragojević, koji je nedavno prvi put posle razvoda otišao u Šepak, gde je živeo s Dalilom.