PROVEO 1.900 DANA U RIJALITIJU I SAV NOVAC DAO ŽENI! Mića otkrio zašto godinama živi pred kamerama - "Ma, UMREĆU tamo"

Lepog Miću već godinama gledamo u rijalitijima gde je kako kaže proveo ukupno 1.900 dana, a sada je otkrio i zašto voli život pred kamerama.

Rijaliti učesnik Lepi Mića do sada je bio u devet rijalitija, a kako kaže, sprema se i za deseti. On tvrdi da se u rijalitiju takmiči zbog novca i da sve što zaradi daje ženi Suzani, sa kojom je u braku smo 33 godine.

"Računao sam, do sada sam u rijalitijima proveo 64 meseca, odnosno 1.900 dana! Bio sam u devet rijalitija i spremam se za deseti! Rešio sam, ulaziću u Zadrugu sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju", poručio je i objasnio zašto voli da živi na Pinkovom imanju u Šimanovcima.

"Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala, i sve pare dajem ženi! Ona je moja najveća podrška, srčano me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program... Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u Zadruzi. Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver".

Lepi Mića kaže da ga neki ljudi doživljavaju kao uobraženog, bahatog i bezobraznog pevača, a on tvrdi da je vredan, radan i da nikad nije glumio i predstavljao se da je ono što nije.

Pevač je rođen je u Sarajevu 1. januara 1959. godine kao Miroslav Pržulj, a kasnije je postao Lepi Mića, nadimak mu je dao prijatelj i kum Nazif Gljiva. Mića kaže da je od malih nogu radio, a u jednom trenutku čak i dva posla.

"Iako su mi roditelji držali kafanu koja je bila popularna i uvek puna, ja sam rešio da se zaposlim u jednom eminentnom sarajevskom lokalu, gde su bile svirke svake večeri. U tom lokalu pevale su velike zvezde poput Halida Muslimovića, Halida Bešlića, Hanke Paldum, Šerifa Konjevića... Povremeno sam se i ja hvatao mikrofona. Jednog dana me je Bešlić pitao: 'Zašto ne bi počeo da pevaš?! Vidiš da ti ide jako dobro'. Tako je sve počelo... Konobarisao sam i pevao, nije mi bilo teško da radim dva posla. Pevanje mi je bilo izazov, a konobarisanje izvor zarade", prisetio se Mića.

Mića je svoju prvu veliku ljubav Snežanu oženio s 26 godina, a iz srećnog braka su dobili ćerku Saru. Rijaliti igrač danas živi u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu i kaže da se nikada neće vratiti u Sarajevu, ne zato što "zli jezici" pričaju kako ne sme, već zato što ne želi, ali poručuje da će rodni grad uvek nositi u srcu.

"Istina je, sa ženom i ćerkom živim u centru Beograda, ali to nam ništa ne znači, jer moja supruga je normalna i skromna i nikad nije bila bahata. Ona je najvećim delom zaslužna što je naše dete danas veoma uspešno. Moja ćerka je na doktorskim studijama i radi u jednoj svetskoj kompaniji. Ima ogromnu platu i obavlja ozbiljan posao", rekao je Lepi Mića.

