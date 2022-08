BRENA I POPOVIĆ SU ME POZVALI I REKLI - MORAŠ DA DOĐEŠ! Snežani Đurišić su oni pomogli kada joj je bilo NAJTEŽE

Snežana Đurišić je u Zvezdama Granda dugo, a sam početak je vezuje za najteži životni period.

Pevačica Snežana Đurišić danas je neizostavni član takmičenja Zvezde Granda, a poziv za učešće u ovom formatu dobila je kada joj je bilo najteže u životu.

Bilo je to nakon smrti njenog supruga Slobodana Gvozdenovića, s kojim je u braku bila duže od trideset godina, a pozvali su je Lepa Brena i Saša Popović.

"Zahvalna sam im što su me pozvali i rekli da moram da dođem. Nisam bila za to, jer mi nije bilo ni do čega. Jako mi je bilo teško da se transformišem i smejem kada mi nije do smeha, međutim vremenom sam lakše podnosila. Tačnije, nije mi bio napor i tada sam shvatila da mi je to zaista pomoglo da lakše izguram to breme", ispričala je Snežana, koja je sada kao i njene kolege na letnjoj pauzi do nove sezone, ali se uželela snimanja.

"Onda kada svi odmaraju, ja tada najviše radim. Ugrabim neki međuprostor i onda šmugnem. Zaista sam se uželela takmičenja, naših viđanja i upoznavanja novih talentovanih ljudi, ali, eto, bliži se septembar", poručila je Snežana Đurišić za Grand online.

Nedavno je otkrila i kako je uspela da skine višak kilograma, a kako je rekla, smršala je iz inata. S emotivnim partnerom Vanjom Miloševićem uživa već nekoliko godina.