NAMEŠTAJU DA ME VARA S ROĐENOM SESTROM! Snežana Đurišić otkrila sve o odnosu s dečkom lekarom - "SRAMOTA"

Pevačica nekoliko godine uživa u ljubavi s ginekologom Vanjom Miloševićem, koji ju je, kako jednom rekla osvojio ponašanjem, ali i izgledom.

Izvor: Lepa i Srecna

Snežana Đurišić i Vanja Miloševićem vezu su javno priznali tokom marta 2018. godine, iako su se pre toga dugo poznavali i družili.

Pevačica i njen dečko pojavili su se na venčanju sina Radiše Trajkovića Đanije gde je Seka Aleksić napravila haos, a snmci su "zapalili" mreže.

"Bilo je super. Kao na svadbi, što se kaže. Lepo i veselo. Nisam stigla da otpevam nešto, bila sam kratko. Da sam mogla, otpevala bih mu: 'Aj, veseli sem kućni domaćine'", rekla je Snežana za Kurir, a zatim prokomentarisala i navode da joj je parner Vanja Milošević neveran:

"To je sramota medija koji tako pišu. U pitanju je bila moja rođena sestra, to je bilo tako ružno. Ja sam bila negde tu u pozadini i onda je to neko isekao da bi se napravio neki skandal. Ja za sebe mogu da kažem da sam srećna žena. Za mene je sreća ono što je za mnoge stereotip - što sam zdrava, što hodam na svojim nogama i što sama sebi mogu čašu vode da donesem. Svi moji su zdravi i, na kraju, imam osobu koja me ispunjava i koja mi je podrška".

Đurišićka tvrdi da će žiri u "Zvezdama Granda" i naredne sezone biti isti i priznaje da su se dešavale situacije da neko pokuša da vrši pritisak na nju kako da glasa.

"Ima toga, ali ja na to ne reagujem. Nema pritisaka, ali ima predloga, razgovora i diskusije. Ja sam neko ko sluša pevanje. Uvek sam ja bila oštra kad su kritike u pitanju, ali pazim kako ću to da kažem. Neću nikog da povredim, već da ukažem kako bi kandidat bio bolji", istakla je pevačic.

