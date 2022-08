GOGA SEKULIĆ U STRAHU: Angažovala privatno obezbjeđenje u CRNOJ GORI - "Prati je svuda, mnogo se BOJI"

Goga Sekulić nastupa i uživa u Crnoj Gori, ali zbog čudnih poruka koje dobija nikako ne može da se opusti, pa je riješila da stvar uzme u svoje ruke.

Pevačica Goga Sekulić ovo ljeto provodi radno i uživa u druženju sa svojom publikom, ali na našem primorju joj navodno nije baš lagodno budući da je u strahu od čovjeka koji je proganja, prenose mediji.

Goga je navodno dobila poziv od nepoznatog muškarca kada se vraćala u hotel u kojem je smještena, a koji joj je rekao da će po cijenu života biti njegova. Zamolila je čovjeka iz obezbjeđenja da je otprati do sobe, jer ju je bilo strah.

"Otkako je došla na more, nepoznati momak je svuda prati! Pojavljuje se na njenim nastupima, ali i na plažama na kojima se odmara. Goga je mislila da je sve to slučajnost i nije obraćala pažnju na njega. Međutim, mladić je uspio da dođe do njenog broja i počeo je da joj šalje poruke. Pisao joj je: 'Zaljubljen sam u tebe, mnogo si zgodna', 'Nikada me se nećeš otarasiti, pratiću te i na kraj svijeta', 'Lutko, moja si i Božja'. Mnogo se uplašila! Iako joj nije prijetio, misli da je riječ o nekome ko psihički nije dobro", ispričao je izvor blizak pjevačici.

"Riješila je da angažuje privatno obezbjeđenje. Ne želi da rizikuje. Naravno, svjesna je da ima ostrašćenih fanova i navalentnih muškaraca i ne želi da paniči, ali želi da joj glava bude mirna", tvrdi isti izvor.