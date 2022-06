PJESME KOŠTAJU I DO 15.000 EURA! Goga Sekulić komentarisala svađu Ane Nikolić i Milice Pavlović - "I meni se desilo!"

Goga Sekulić o svađi koleginica i pjesmi "Provereno".

Posle skandala koji je nastao kada se pojavio demo snimak pjesme "Provereno" u izvedbi Ane Nikolić, koja je pomenutu numeru pjevala i na svom nastupu u jednoj beogradskom klubu, nastao je pravi haos na estradi.

Pavlovićeva je pred kamerama Nikolićevoj poručila da "treba da je bude sramota" i da je to što je uradila "dno dna", dok je Nikolićeva ubrzo reagovala i poručila da "nema opremu da se valja u seoskom blatu". Milica je potom odlučila da podnese tužbu i cio slučaj preda sudu.

Jelena Karleuša i Aca Lukas zaratili su zbog ovog slučaja, a pojedine pjevačice isprozivale su Pavlovićevu ističući da ni ona njima nije pružila podršku kada im je to bilo potrebno. Sada je svoje mišljenje iznijela i Goga Sekulić.

"Ja sam dobra i sa Milicom i sa Anom. Prije 2 i po mjeseca se meni slično desilo. Moja pjesma je skinuta za 2 dana sa Jutjuba. Desilo se da sam ja saznala da je bio identičan tekst kod Seke Aleksić. Očigledno je došlo do nečega, mislim da su to autorska prava. Kad ljudi šalju tekstove i melodije, šalju na više strana. Možda je Ana kupila pjesmu prije 5 godina, pa je Milica kupila, ali šta ako je pjesma nastala prije 5 godina", započela je.

"Moje demo snimke pjeva Suzana Dinić Branković. Zamislite procuri snimak kako ona pjeva, nekome se sviđa jedna verzija nekome druga. Sve se to dešava. Ja bih voljela da se ta aurotska prava riješe i da mi pjevači ne plaćamo više pjesme. Pjesme koštaju i do 15.000 erau. Milica mene prati i dalje na mrežema. Možda su saradnici trebali da kažu Milici da je već neko tu pjesmu snimao. Nezgodno je stati na nečiju stranu, a ne znati šta je zapravo istina. To je njena pjesma zvanično", zaključila je Goga.

