"ZOVI MOJU ŽENU I NEGIRAJ DA SMO ZAJEDNO" - Pretučenoj pjevačici Granda nasilnik PRIJETIO i ranije: "Plašim se za život"

Pjevačicu Granda Marinu Radosavljević pretukao je, kako tvrdi, bivši partner na festivalu u Vrnjačkoj Banji.

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Marina Radosavljević je trenurno u bolnici u Kraljevu zbog nasilja koje je pretrpjela od, kako tvrdi, bivšeg dečka s kojim već duže nije u kontaktu. Kako je ranije poručila nju iz bolnice ne mogu da puste zbog potresa mozga koji je zadobila nakon udarca u glavu.

"Bila sam na Love festu da ispoštujem drugaricu koja je došla iz Beograda. On je prišao, nokautirao me je, automatski me je bacio u nesvijest. Mene su iznijeli na nosilima. Ja sam bila u šoku, nisam znala o čemu se radi", rekla je Marina u Nacionalnom dnevniku.

Ona tvrdi da je i prije dobijala prijetnje od momka.

"Ranije jeste, u smislu: 'Zovi ženu moju i negiraj da smo zajedno'", rekla je Marina koja je nasilnika prijavila, a kako nisu uspjeli da ga pronađu, on se sam predao u policijskoj stanici.

Polomljen joj je prst, uznemirena je, lice joj je unakaženo, ima vrtoglavice i povraća, ipak, strah je ono što joj u ovom trenutku ne da mira.

"Plašim se za život, sopstveni i ljudi koji me okružuju", priznala je ona.

Nekadašnja učesnica Zvezda Granda pretučena je i u februaru ove godine, a tada je objasnila da su je napala dva nepoznata mladića koja su je udarala pendrekom.