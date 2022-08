MOZGA NEMAM, ALI ZATO IMAM DU*E ZA TROJE! Haos zbog objave Milice Dabović, dobija podršku sa svih strana - "KRALJICE"

Milica Dabović je objavila golišavu fotografiju, ali i podužu poruku za sve one koji je redovno kritikuju.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Bivša košarkašica Milica Dabović svakom svojom objavom, a uglavnom to biva neka provokativna i iskrena do srži, privuče toliku pažnju i naiđe na burne komentare, da se društvene mreže usijaju.

U novoj objavi Milica se obratila svima koji je kritikuju podužom porukom, ali i još jednom slikom njene zadnjice i istakla da je srećna, zadovoljna izgledom i svojim načinom života, ali i - previše naivna.

"Ljudi danas sebi daju mnogo za pravo, da osuđuju, mrze, kritikuju, pljuju, vrijeđaju, zavide, lažu, obmanjuju, kradu, omalovažavaju, uvijek sam i uvijek ću pisati o tome... Živim život onako kako najbolje znam i umijem. Srećna sam. Valjda su/je sreća i mir poenta života? Slikam se onako kako volim i želim, ne željeći bilo koga da uvrijedim, razočaram i osramotim, to neka vam bude jasno! Meni na dušu ako je drugačije! Samo volim što izgledam ovako kako izgledam i ponosno to nosim. Jer to je danas ovaj dan, mjesec i godina, a za sledeću ćemo još vidjeti..."

"Zdravo živim, hranim se i treniram! Danas je to uspjeh. Ne izlazim, ne pušim, ne pijem alkohol, gazirane sokove, guste sokove, kafu, ne drogiram se! To je rijetkost! Moja ljubav prema ljudima je samo moja, nesebično se dajem - prijateljima, porodici, najbližima, sinu! Volim život, sina, porodicu, prijatelje, drugu polovinu, volim pse, sunce, more, šetnje, putovanja, muziku, mir, bioskop, to mi ima smisao i nema cijenu! Da li ćete me razumjeti - do vas je! Čovjek u svemu polazi od sebe, pa tako i ja! Postoje dvije strane,dobra i loša, svijetla i mračna, ljubav i zlo, svjetlost i tunel, sreća i tuga, crno-bijela i crvena. Svako bira svoje, ja sam sebi birala!", napisala je Milica i dodala još nešto.

"Naivna sam za medalju, ali sam zato pretjerano iskrena. I mozga nemam, ali zato du*e imam za troje", poručila je na Instagramu uz fotografiju u nastavku teksta.