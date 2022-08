BILA U ZATVORU ZBOG PLJAČKE, POVUKLA SE IZ JAVNOSTI, A I DALJE JE BOMBA! Romana iskreno o udaji - Prošle su te godine...

Romana Panić je otvoreno pričala o dešavanjima i planovima u njenom životu.

Pevačica Romana Panić bila je u žiži javnosti zbog pljačke u koju je bila umeštana sa svojim dečkom, zbog koje je bila i uhapšena u Australiji.

Nakon odslužene kazne vratila se u Srbiju, obratila se medijima, a potom se ponovo povukla iz javnosti. Pevačica je prošlost ostavila za sobom i vredno radi na novim pesmama, ali kako to obično i biva u životu, ono što čovek planira na kraju se izjalovi.

"Dobro sam, borba je ove godine jako čudna, konfuzna. Za sve što se naprave planovi, sve se ispomera. U principu sam bila pri potražnji pesama, još od marta, aprila. Desile su se neke pesme, međutim, nisam ušla u studio. Ima nekih stvari, s nekim autorima iz Hrvatske, s našima... Biće svega! Nikako da čujem neku pesmu koja će da me drži. Svidi mi se, čujem, pa posle deset dana ne budem sigurna da je to to. S obzirom na to, radim. Planiram da da recikliram zbog omladine... Ja sam neko ko sluša razne žanrove muzike, imamo fenomenalne muzike u devedesetima. Drago mi je što su te neke moje pesme ostale da žive. Sve je ludo i brzo, svi su pevači vredni. I ovi koji se sada pojavljuju i ovi koji imaju kilometražu", izjavila je Romana u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Mnoge zanima i da li će i kada stati na "ludi kamen", ali Romana baš i ne voli o tome da priča.

"Ja bih volela da nikada ne mora o tome da se priča. Šta da radim kad sam takav tip. Kako ono kažu, dvadesete su dvadesete, tridesete su tridesete... Ne znam da li ću stati. Znaš kako, prošle su te godine kad je to bilo aktuelno i to, bitna je ljubav i bitan je taj ludi kamen. Sigurno ćete znati. Ja se nikad ničeg nisam plašila, a kad vratim film, kažem sebi: 'Je l' moguće?' (smeh). S iskustvom i godinama to dolazi. Što više znaš, više se i plašiš", smatra Romana, koja priznaje i da se pokajala zbog nekih stvari, kao i svaki čovek koji se zbog nečega kaje, pokajala se u životu zbog nekih stvari.

"Znaš kako, svaki čovek kaže ne, ne kaje se, ali opet postoji neko pokajanje. Sigurno da postoje takve stvari... Što sam bila tako jednostavna i bezrezervna prema ljudima. Nekada su ljudi to iskoristili, nekada nisu", priznala je pevačica.

Otkako se pojavila na sceni, Romana je važila za jednu od najzgodnijih pevačica, a i danas se može pohvaliti savršenim telom: