ROMANA PRVI PUT UHVAĆENA S DEČKOM POSLIJE PLJAČKE! Krije ga kao zmija noge, a evo gdje su viđeni zajedno! (FOTO)

O skandalu s Romanom i njenim dečkom brujao je cijeli region.

Izvor: TV Pink/Printscreen/Kurir/Nemanja Nikolić

Romana Panić je prošle godine bila u jeku skandala zbog pljačke bankomata u Australiji, a sada je prvi put uslikana s dečkom Filipom Mrkajićem koji je takođe bio učesnik.Par je fotografisan ispred jedog noćnog kluba u Romaninoj rodnoj Banja Luci, gdje je pjevačica došla nekoliko dana ranije, piše Kurir.

Poslije godinu dana pauze imala je zakazan nastup na privatnom slavlju, nakon kojeg je riješila da se provede s dečkom, prijateljima i saradnicima. Pjevačica je uslikana dok je razgovarala s dečkom, za kojeg su ljudi koji ga poznaju potvrdili da je u pitanju Mrkajić.

Nekoliko minuta su pričali, a onda ih je jedna djevojka pozvala da krenu. Tada su se uhvatili za ruke, ali je Romana, čim je spazila ekipu Kurira, pustila svog dečka i ruku stavila u džep. Bila je nasmijana, prišla je i porazgovarala, a on se sklonio. Menadžerka ju je sve vrijeme upozoravala da treba da krenu, što su kasnije i učinili, ali Romana je bila u društvu i svi zajedno su šetali gradom.

"Ovdje mi je uvek lijepo, volim da dođem makar jednom mjesečno. Ovaj put to je bilo i privatno i poslovno, pjevala sam na jednoj privatnoj zabavi. Ljeto provodim malo radno, malo paradno. Kao i svi. Meni je trebalo godinu dana da počnem da radim i od septembra počinjem s pripremama novih pjesama, to je u planu. Mene publika voli i poštuje, to mi je najbitnije", izjavila je Romana, a dečka nije pominjala.