MILICA DABOVIĆ OBJAVILA SLIKU SINA I NOVOG DEČKA: Pokazala šta rade u Crnoj Gori - ljubav cvjeta, a komentari pljušte!

Milica Dabović ne krije da je srećna u novoj vezi, a fotografijom je rekla više od riječi.

Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je potvrdila da je u vezi s Vanjom Ćalovićem, a da uživaju u ljubavi govori i činjenica da je dečka već upoznala sa sinom Stefanom, koji joj je sve na svijetu.

Između provokativnih objava po kojima je poznata i kojima uvijek izazove burne reakcije, Milica je objavila i jednu simpatičnu fotografiju na kojoj su samo njen sin i novi dečko.

Vanja im sve vrijeme pravi društvo u Crnoj Gori, a košarkašica ih je uslikala s leđa dok su igrali igrice.

"Šta mislite, ko je pobijedio?", pitala je pratioce.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

"Vanja me je osvojio dobrotom. Dugo smo se družili prije nego što smo započeli vezu, a onda smo se dogovorili da iz Ciriha, gdje on živi, do Herceg Novog, a potom do Beograda, dođemo motorom. Moja velika želja je da motorom proputujem svijet", rekla je Milica.

"Voli Stefana više nego mene, a to je sada pokazao kada smo bili na moru", izjavila je za "Informer".

