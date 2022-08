DRAGO MI JE DA ME NE PREPOZNAJU! Ošišala se na kratko i šokirala, a Marina sada priznaje - Ovo je mač sa dve oštrice

Marina Tadić je otkrila kako se nosi s komentarima zbog velike promene.

Izvor: Instagram/marinatadic_official

Pevačica Marina Tadić je nedavno napravila drastičnu promenu, kada se ošišala na kratko, budući da godinama nije eksperimentisala s kosom.

Na promenu se odlučila nakon porođaja iz zdravstvenih razloga, jer joj je kosa opadala, postala tanka i beživotna, a sada je priznala da je komentari da je neprepoznatljiva ne dotiču.

"Navikla sam se na ovu frizuru i drago mi je kada me ne prepoznaju, jer mogu da šmugnem da me niko ne primeti. Vi ne znate, ali sam pre dvadeset godina imala ovu frizuru, tako da meni nije ništa novo, iako ljudima jeste", rekla je Marina i dodala da ipak zbog jedne stvari shvate da je to ona.

"Zapravo, niko me ne prepozna sve dok ne progovorim, tek me po glasu poznaju. Ovo je mač sa dve oštrice", našalila se pevačica, koja važi za jednu od najzgdnijih na estradi.