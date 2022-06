ŠOKIRALA IZJAVOM DA SE ŽENAMA SMANJI MOZAK POSLE POROĐAJA, PA POTVRDILA: Nisam ja to izmislila - to je do SIVE MASE!

Pevačica Marina Tadić je našla na Internetu sporni tekst i objavila ga na društvenim mrežama

Izvor: Instagram/marinatadic_official

Pevačica Marina Tadić nedavno je iznenadila javnost promenom imidža, ali i izjavom da se ženama smanjuje mozak posle porođaja "jer dete uzme pola svega".

Nakon kritika izrečenih na njen račun, Marina se ponovo oglasila i potvrdila raniju izjavu rečima "da nije to ona izmislila već pročitala".

"Meni se dešavalo da krenem do prodavice i da od tri stvari koje treba da kupim kupim dve, treću zaboravim, a ja sam neko ko pamti kao slon. Siva mase kod žene se nakon porođaja smanjuje. Nisam to ja izmislila, to sam pročitala", rekla je Marina i nastavila:

"Kada sam ja to rekla u emisiji svi su se smejali, onda sam našla na Internetu taj tekst i objavila ga na društvenim mrežama, jer takve stvari ne izmišljam".

Pevačica je ranije rekla:

"Kad se porodiš tebi se mozak smanji, ja mislim da je to naučno dokazano, zato što ti dete uzme pola svega. Počela sam da zaboravljam, pa posle nekog vremena se vrati. Danas mi je nešto sve oko medicine i sa Maki sam imala jednu debatu, ali nećemo o tome. Ozbiljno vam kažem da počnete nekako da zaboravljate, ali to je prvih godinu, dve... Ove mlade mame koje su se tek porodile će razumeti, one znaju sigurno o čemu pričam i stojim iza toga da malo zaboravljate".