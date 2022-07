SVI TRAŽE HOTELE SA 5 ZVEZDICA, A NAŠ PEVAČ LETUJE U OSTRUŽNICI: Tamo sam pronašao mir, ne moram ni da idem kući!

Milan Dinčić Dinča letuje na splavu u Ostružnici.

Izvor: Instagram/CrazyDincha

Dinča je jedan od retkih pevača koji nije ljubitelj luksuznih hotela sa pet zvezdica i dalekih destinacija, pravi i najboji odmor tvrdi da mu je na reci dok peca, pa je splav sa kućicom na Savi opremio tako da danima kući ne mora da ide. Drveni splav, sagrađen pre par godina i smešten na obalu Save kod Ostružnice letnji je dom Milana Dinčića Dinče i s prvim toplim danima, pevač sa suprugom, voditeljkom Jelenom Sekulović i decom Vukanom i Mitrom odlazi u kućicu na reci, gde osim u letnjim sportovima najpre uživa u pecanju.

"Splav sam napravio tako da mogu veći deo godine da provedem tamo i uživam u pecanju. E sada, dok su deca mala, svakako to nije izvodljivo jer oni imaju svoje potrebe, pa idemo ređe, ali nadam se da će se i to promeniti", rekao je on nedavno i naglasio da mu je ta kućica bila "spas" tokom teških trenutaka.

"Svakako lepo vreme iskoristimo da odemo da uživamo, sin Vukan je povukao na mene i obožava da peca, dok supruga radije uživa u sunčanju... Svi naši prijatelji vole da dođu na reku. I dok je bila vanredna situacija, kućica na reci je bila spas. Tu smo mogli da zaboravimo na karantin i da pronađemo svoj neki mir. Kada nam dođu prijatelji, obično ih zanima zašto toliko volim da pecam pa im pokazujem pribor, ribe, neki se i okupaju u Savi, oni hrabriji. A deca kao deca, ne možemo da ih smirimo, samo jurcaju, a Jelena je stalno u panici da neko ne upadne u vodu. Muzika, roštilj, ma bude svašta, zaista pun pogodak".

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!