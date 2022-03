IMAM FIKSNU CENU! Finalistu takmičenja Zvezde Granda uhvatili nakon tezge - Više volim svadbe, nego klubove!

Pevač Milan Dinčić Dinča pre deceniju i po učestvovao je u takmičenju "Zvezde Granda", u kojem je bio finalista, a u međuvremenu se oženio i dobio dvoje dece.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Dinču su mediji uhavtili na aerodromu kada se vratio s "tezge", a priznao je da mu porodica mnogo nedostaje na poslovnim putovanjima.

"Nisam spavao ništa. Ovo je bilo venčanje, svadba, baš je bilo veselo. Samo narodnjaci su bili na repertoaru. Ja sam imao svoju fiksnu cenu, ali su davali ljudi i bakšiš. Više volim da nastupam na svadbama, nego u klubovima i slično. Uglavnom nastupam po Evropi", rekao je Dinča i dodao:

"Porodica mi mnogo fali, uglavnom sam od petka do nedelje u dijaspori negde. Jedva čekam da ih vidim uvek. U svakom momentu smo na vezi, gde su, šta rade, sve me zanima. Nije to mnogo, uglavnom se tri dana ne vidimo, al' opet...".

Dinča i njegova izabranica Jelena venčali su se u aprilu 2018. godine, a prvenac Vukan došao je na svet samo dva meseca kasnije, dok su ćerkicu Mitru dobili u oktobru 2020. godine.