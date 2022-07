PRIJOVIĆKA O SVAĐI SA SUPRUGOM! Otkrila oko čega su se sukobili - "On meni više zamera! Jako je bilo NAPORNO"

Aleksandra Prijović otkrila je oko čega se posvađala sa suprugom Filipom Živojinovićem kao i kakvu odluku su doneli na početku veze.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Iako su mnogi na početku nagađali da brak Aleksandre Prijović i pastora Lepe Brene, Filipa Živojinovića neće dugo opstati, par i danas uživa u ljubavi koju su krunisali rođenjen sina.

Dosta se pričalo da među Aleksandrom i Živojinovićem ne cvetaju ruže, a on je poslednjim gestom prema pevačici oduševio sve.

Poznato je da je produkcijska kuća koju poseduje Filip, stala iza Prijovićkinih novih pesama, za koje je kako se piše po portalima, izdvojila više od 150.000 evra. Prija je nedavno progovorila da ju je rad na novom projektu dosta iscrpeo i čak doveo do prepirki sa suprugom, što inače nije slučaj.

"Jako je bilo naporno zbog želje da sve ispadne najbolje. On više zamera meni nego ja njemu. Bitno mi je kako on misli jer ja njemu najviše verujem. Mi se generalno ne svađamo, ali ako se to desi to je zbog pesama i spotova", istakla je pevačica i potvrdila da rasprave sa mužem uglavnom rešava mirnim putem, te da su još na početku veze velikim svađama oboje rekli kraj.

Prija je nedavo dobila i jedno neprijatno pitanje, te je morala da bira između Lepe Brene i Filipove majke Zorice Nakić.

