"RETKO SMO IH VIĐALI ZAJEDNO" - Komšije raskrinkale Amidžića i Danijeli nakon vesti o RAZVODU: "Ona je držala kuću"

Svi su ostali šokirani kada su voditelj Ognjen Amidžić i manekenka Dalijela Dimitrovska izjavili da se razvode.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Bračni par je zajedničkim saopštenjem potvrdio vest i naglasio da za rastanak nije kriva treća osoba, te da se više o ovoj temi neće izjašnjavati. Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovksa u braku su bili deset godina i imaju sina.

Nakon vesti da se razvode Danijela je otputovala na letnji odmor u Grčku društvu jedne pevačice, dok je Ognjen odlučio da poseti jednu egzotičnu destinaciju. Sada su za medijie progovorile Danijeline i Ognjenove dugogodišnje komšije koje su istakle da ih je vest o razvodu šokirala.

"Nadala sam se da je samo trač, ali kada sam videla da su potvrdili bilo mi je jako žao. Nakako su od mnogih parova na estradi odvali utisak skladnosti i zbog toga mi je krivo. Viđala sam ih oboje u kraju. Pojedinačno su mi bili dragi, pristojni, kulturni. Retko sam ih viđala zajedno jer su verovatno naizmenično bili kod kuće i tako se usklađivali sa poslovnim obavezama", rekla he komšinica i dodala:

"Danijela je prelepa žena i zrači gde god da se pojavi, tako je bilo i u parkiću kada je vidite bez šminke i u trenerci. Sa druge strane Ognjen je šmeker i ima harizmu. Bili su lep par".

Skoro da nije bilo komšije koji nije imao lepe reči kako o Danijeli, tako i o Ognjenu. Svima im je zajedničko i to što nisu slutili rastanak ovog bračnog para.

"Viđala sam ih u obližnjem restoranu kada dođu da večeraju i sve je delovalo okej. Iznenadila sam se. Ali to je život i ljudi krenu svako svojim putem bez teških reči i uvreda. Oni deluju kao jedan od takvih parova koji je seo i odlučio da više ne mogu zajedno, civilizovano", istakla je komšinica koja živi u kući pored zgrade bivših partnera.

Komšije misle da će u stanu ostati Danijela, ali da u poslednje vreme retko viđaju i jedno i drugo.

"Ima sigurno mesec dana da nisam video ni jedno, ni drugo. Inače ih retko srećem, Ognjena uglavnom popodne jer radi uveče. Nasmejan je i javi se uvek, nekada ga mi ovde penzioneri pitamo za goste u Amidži šou, pa komentarišemo i dajemo predloge ko da dođe u goste. On to sve s osmehom prihvati iako zna da smo mi dokoni i tako smišljamo iz dosade", rekao je jedan stariji gospodin, koji lepo mišljenje ima i o Danijeli: "Ona je uvek nasmejana i to je danas teško videti".

U obližnjoj radnji kažu da su Danijelu viđali češće od Ognjena, dok je on svraćao tek da kupi neki napitak ili slatkiš.

"Ona je bila ta koja je, kao i većina žena, držala kuću. Dolazila je u nabavke i uvek znala šta kupuje, pomognemo joj samo da to pronađe. Bila je prirodna i vesela, a on je svraćao na kratko, u prolazu. Uglavnom da kupi neki napitak tako za usput ili neki slatkiš. Prijatan je i on nema šta, ali nam je ona bila češće pa smo je zavoleli", rekla je radnice, a komšije kažu da su Ognjen i Danijela živeli jedan miran, porodični život.

"Nikada iz njihovog stana niste mogli čuti povišen ton ili glasnu muziku. Nikada nisu okupljali prijatelje u stanu, viđali su se u obližnjim kafićima. Što bi se reklo, komšije za poželeti jer nisu bukadžije", poručila je Rada.