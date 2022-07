ALEKS BI ODMAH DA SE UDA ZA DEJANA - HOĆU DA MU RODIM ČETVORO DECE! Priznala i kakav je bio PRVI SE*S posle Zadruge

Aleksandra Nikolić je otkrila i gde bi volela da bude njeno i Dejanovo venčanje.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević su nastavili ljubavnu vezu i nakon završetka Zadruge, a pobednik rijalitija rekao je da je sve u najboljem redu i da nemaju nikakvih problema.

Ako je suditi prema Aleksandrinim rečima, mogli bi se uskoro i venčati!

"Maštam o intimnom venčanju sa Dejanom na Maldivima. I to na plaži! Mnogo mi se dopada ta destinacija, baš bi bilo romantično da se tamo venčamo. Što se mene tiče, odmah bih mogla da zatrudnim. Volela bih da Dejanu rodim četvoro dece, jer su klinci najveće bogatstvo!", priznala je, pa prokomentarisala i to što je Dejan bez nje otišao na more.

"Dejan se dogovorio s bratom Davidom da neko vreme provedu zajedno u Crnoj Gori. Ipak pet godina nisu bili u kontaktu. Ne smeta mi što je otputovao, najbitnije je da Deki izgladi odnos s porodicom. Nas dvoje ćemo ići u avgustu u Egipat, a zatim u Crnu Goru. Znam da mu nedostajem, kao i on meni. Tužni smo kad nismo zajedno, jer se u rijalitiju nismo razdvajali."

Aleksandra se osvrnula i na prvi intimni odnos s Dejanom, koji se dogodio van kamera, odnosno u realnom životu.

"Bilo nam je veoma čudno! Kao da se ponovo muvamo. Postidela sam se, a i njemu je bilo neprijatno. Ali već drugog dana je sve bilo kako treba, jer smo se opustili", priznala je, pa se osvrnula i na njihovu "čuvenu" akciju u tuš kabini.

"Sramota me je što taj snimak objavljen! Mada, i Kim Kardašijan je imala takav klip, pa evo gde je sad!"

A ovako je izgledao Dejanov prvi susret s porodicom: