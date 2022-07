SNIMAK NIKAD ŽEŠĆEG S**SA ALEKS I DEJANA! LOME TUŠ KABINU: Dragojević dohvatio djevojku otpozadi, isplivao snimak!

Rijaliti par Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević trudi se da niko ne vidi njihove intimne odnose, ali su ih ovaj put kamere uhvatile.

Njih dvoje su posle pića koje im je on spremio otišli u toalet gdje su imali žestoku akciju.

Dejan je mazio svoju djevojku po grudima, pa su uslijedili "vrući" trenuci strasti.

Inače, Aleksandra je nedavno pričala kako joj nije prijatno da bude intimna sa Dejanom kada je napolju toplo.

"Nemamo odnose jer ja neću. Sada mi se to ne radi i ne osjećam se lijepo. Ne pada mi na pamet da se znojimo kao prasići u krevetu. Kao dve svinje budemo mokri. Nakon toga mi se gubi seksualna želja i nisam potentan. Ko voli da bude prljav, smrdljiv i znojav. Kome se je*e, nek se je*e. Kome se znoji, nek ide nek pliva u prljavom znoju, ja neću. Ne volim ljeti da to radim na plus 30 stepeni", pričala je Nikolićeva.