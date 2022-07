PRVA SLIKA MILJANE KULIĆ POSLE OPERACIJE U TURSKOJ! Uhvaćena dok sjedi u holu bolnice, kasnije se i sama oglasila (FOTO)

Miljana se i dalje oporavlja od operacije smanjenja želuca, a s njom je majka Marija Kulić.

Izvor: YouTube/Miljana Kulić

Bivša učesnica Zadruge Miljana Kulić operisana je u Istanbulu da bi što brže smršala, a radi se o operaciji smanjenja želuca.

Na društvenim mrežama se pojavila i prva Miljanina fotografije posle operacije, a uhvaćena je dok sjedi u holu bolnice u Istanbulu, u kojoj se i dalje oporavlja.

Miljana za sada izgleda dobro i kao da nije imala operaciju, a publici je obećala da će se za šest mjeseci istopiti. I sama se oglasila na Instagramu i otkrila i pokazala kako se osjeća.

"Hvala svima koji ste bili uz mene, mama će objasniti sve što se tiče operacije", poručila je, a Marija Kulić je prije toga otkrila detalje operacije.

Pogledajte kako izgleda Miljana i bolnica u kojoj je:

"Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnijela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obje. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je boljelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta i operisana noga je više ne boli, jer cio dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se s njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane. Hvala", izjavila je Marija za Pink.rs.

Pogledajte Miljanu prije operacije: