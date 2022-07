PRED SVIMA ME JE VREĐAO! Vesna otkrila detalje žestoke SVAĐE s Đoletom - "Mislila sam da je gotovo i da ću da se ISELIM"

Vesna i Đole Đogani važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a pevačica je priznala da ipak imaju momente pucanja.

Vesna i Đole bili su gosti emisije "Kontrašou" na Kurir televiziji, gde se pevačica prisetila jedne neprijatne situacije kada su radili na pesmi u studiju sa Markom Konom i Aleksandrom Milanovićem Kopcem.

Vesna priznala je koja koleginica je najviše nervira, a zatim priznala da su se ona i Đole posvađali naočigled kompozitora.

"Mi znamo kako Vesna peva. Imala je jednu situaciju. Ona je otpevala pesmu. Tada su u studiju bili Kobac i Kon. Oni su bili zadovoljni, ali ne i ja", započeo je priču Đole Đogani, a onda je njegova supruga otkrila detalje:

"Počeli smo da se svađamo. Đole me je pitao da li sam spremna da pređem na novi nivo", rekla je Vesna, a potom se uključio Đole:

"To nije bilo to, a Kobac i Kon me gledaju, i bili su u fazonu: 'Brate, šta radiš, to pusti ženu na miru'", ispričao je Đole.

"Neprijatno je bilo u tom momentu. Pred svima me je vređao, svađa se sa mnom. Tad sam već u svojoj glavi i videla i rekla, da hajde da mu to sad izrecitujem, ali ja sam ozbiljno mislila u svojoj glavi da smo mi završili, da ću da spakujem kofere, iselim se i to je to", ispričala je Vesna.