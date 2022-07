DA NIJE TOGA, ODAVNO BIH POVUKLA RUČNU ILI KUPILA BAGER! Zorica Marković priznala šta je JEDINO drži da ne batali muziku

Zorica Marković priznaje šta je jedino tera da ide napred i ne prekine muzičku karijeru.

Izvor: Instagram/zoricamarkovic_official

Pevačica Zorica Marković, koja je nedavno ispričala da je prvi put obukla haljinu u životu, poznata je po svom iskrenom i britkom jeziku, što je pokazala i na sceni godinama unazad, ali i kroz učešće u raznim rijaliti programima.

Poslednjih godina smo je više gledali u rijalitiju, a na festivalu u Vrnjačkoj Banji je pre nekoliko dana dobila nagradu za životno delo.

"Ja sam poslednjih godina bila više u rijalitiju nego na sceni, tako da je lepo što sam dobila to priznanje. Ali u svetu je to normalno, ti rijalitiji, a kod nas je to kao nešto za stid. Šta ću kad sam spremna na sve", priznala je Zorica, koja je otkrila i da nije završila s rijaliti programima, te ako dobije poziv, možda se ponovo pojavi u nekom od narednih.

Često njene izjave postanu hit na društvenim mrežama, naročito na onim šaljivim stranicama, gde ih mnogi koriste za promovisanje.

"Pa, šta da radim! Znate šta mi je drago? Svi ti klinci koji slušaju neku drugačiju muziku, obožavaju moje pesme tipa 'Vozi, miško' i 'Obr dgr cgr dgr'. To me drži, da nema toga odavno bih povukla ručnu ili kupila neki bager", rekla je u svom stilu Zorica Marković.