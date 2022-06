UVEK JE BILA DOBRA RIBA, A BILA SAM I JA!Zorica Marković bez dlake na jeziku o odnosu s Brenom - Postala je ZVIJEZDETINA

Zorica Marković se prisjetila početaka sa Lepom Brenom, ali je otkrila i šta danas misli o koleginici.

Pjevačica Zorica Marković je tokom svoje karijere uvijek iskreno govorila o kolegama i koleginicama, pa je tako bez dlake na jeziku ispričala i kakav je odnos imala s Lepom Brenom, kao i šta danas misli o jednoj od najvećih zvijezda na prostorima bivše Jugoslavije.

"Brena je bila uvijek dobra riba, bila sam i ja. Imale smo obje te konjaste glave, ali tijelo boli glava. Uvijek su nas upoređivali. Raka je to provalio, pa je htio da me uvuče u ekipu da budem druga. Ali ja, kakva sam luda, jednostavno ne mogu. Ili sama propadam ili uspijevam", ispričala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"Htjeli su da me uzmu u ekipu, ja to nisam htjela, pa su me zvali da budem gost i kod njega. Srećom, nisam otišla, koji će mi da idem tu. To je za uspjeh genijalno, mislim da je Saša Popović tu bio mozak operacije. Bojkotovali su me gdje god su stigli. Sve se preokrenulo naglavačke tada, ljudi su to karakterisali kao šund, ali je ona napravila dobru priču, postala je zvijezdetina", izjavila je Zorica.

O današnjem odnosu s Lepom Brenom rekla je da ima utisak kao da se svaki put iznova upoznaju.

"Kad se sretnemo na snimanjima, imam utisak da se uvijek iznova upoznajemo. Ne znam zašto, ona ima svoje društvo, za mene su svi isti. Nemam ništa protiv bilo koga. Nemam razloga da je mrzim, ali uvijek je bila neka blokada", priznala je Zorica Marković.

