DEŠAVALO SE DA POTROŠIMO SVE PARE! Zorica otkrila nepoznate detalje o Tomi Zdravkoviću! Silvanin HIT je bio pisan za nju

Zorica Marković bila je gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je govorila o poznanstvu sa Tomom Zdravkovićem i otkrila koji veliki hit je on njoj namenio.

Izvor: Kurir TV screenshot/YouTube/Jugoton Music/srbabeg/Printscreen

Pevačica Zorica Markovićka bez dlake na jeziku progovorila je o odnosu s Lepom Brenom, a zatim je ispričala da je imala tu čast da poznaje Tomu Zdravkovića za kog kaže da ga je gledala kao u ikonu.

"Meni je bila prva turneja u Mostaru sa Tomom, tada nas je bilo dvadesetak i svi su bili zvezde. Meni je čast bila velika. Nakon koncerta bismo išli u kafanu koju bi on birao, ja sam gledala u njega kao u ikonu. Bila sam mu kao dete. Upijala sam kako radi, kako živi. Dešavalo se i da potrošimo sve pare. Taj čovek se nikada više neće roditi", ispričala je Zorica.

Zorica je potom otkrila da je pesma "Šta će mi život" prvobitno bila namenjena njoj.

"Sećam se, kafana negde kod Šida gde smo pevali. Tada je on komponovao pesmu 'Šta će mi život bez tebe dragi', on me je pozvao i moram reći da je ta pesma bila meni napisana, namenjena meni. Kada se završila turneja, on je dao pesmu Silvani. Ni jednog momenta nisam zažalila zbog toga, pesma je otišla u prave ruke i mnogo mi je drago što je ta pesma njoj pripala. On je gajio posebne emocije prema njoj", rekla je Zorica.