NAMAMILA ME JE U STAN I ZAKLJUČALA! Šokirao detaljima odnosa s Miljanom - "Otela mi je telefon, a na prozorima REŠETKE"

Bivši učesnik rijalitija Parovi, Luka Radivojević otkrio je detalje odnosa s Miljanom Kulić i sve šokirao.

Luka Radivojević trebalo je da uđe i u Zadrugu 5, što se ipak nije desilo iako je potpisao ugovor, a sada je progovorio o odnosu sa rijaliti zvezdom Miljanom Kulić.

Nakon jednog od raskida Miljane i Lazara Čolića Zole, Kulićeva je upoznala Luku, a ubrzo je okačila zajedničku fotografiju na Instagram. Luka je sada otkrio do detalja kako je izgledao njihov susret, ali da je bio šokiran Miljaninim postupkom, jer ga je kako kaže odvela u stan u kojem je živela sa Zolom.

"Ja sam mislio da je Miljana privatno drugačija, normalna, da možeš sa njom lepo da popričaš, ali očigledno za nju je neka budala sa dijagnozom, taman dobar spoj Nenad koji je sada sa njom... Neka ga vrti oko malog prsta tako i treba, ipak je to Miljana", počeo je Radivojević, pa otkrio kako su se on i rijaliti zvezda upoznali:

"Miljana i ja smo se dopisivali tri godine i nikako da se vidimo, imao sam slobodno u firmi gde sam radio, i rekao joj da mogu da dođem, ali na 3, 4 sata da odemo na piće i ručak. Devojka je jedva dočekala, ja sam krenuo prema Nišu sačekala me je na stanici taksijem. Otišli smo u restoran na ručak. Posle ručka meni ona kaže: 'Idemo u drugi restoran'. Odvela me u zgradu. Ja sam mislio da na vrhu zgrade ima neki lep restoran, međutim rekla mi je: 'Idemo do stana gde smo živeli Zola i ja na 15 minuta i idemo'", ispričao je Luka i otkrio da ga je u tom stanu na njegovo iznenađenje Kulićeva zaključala.

"Ostao sam zatečen, ona je mene zaključala u stanu. Uzela je ključeve, stavila u torbu, sela na krevet, a na krevet je stavila torbu. Rešetke na prozorima, prozori ne mogu da se otvore, samo klima radi. Ne možeš da pozoveš nikoga, otela mi je telefon. Mislio sam da se šali sa svim tim, ali nažalost to je jedna psihopata od devojke, svi znaju ko je ona i šta sve radi - priča Luka, pa otkriva da je upoznao i Mariju Kulić.

"Upoznao sam i Mariju. Siniša je uleteo u stan isto poslednji dan i drao se što spavamo zajedno. Bio sam i u kući kod nje, Marija je divna žena i sve mogu najbolje o njoj da kažem, domaćica, prelepa majka. Miljana je njoj život uništila njenim ponašanjem, ona majku nikako ne poštuje, zato je Marija od sekiracije dobila rak, kao i njen otac. Željka samo Marija čuva, pozvala je za tri dana našeg druženja dva puta da pita kako je Željko, apsolutno kao da dete nema, samo o s*ksu razmišlja i gde će otići. Kao beskućnik je", istakao je Luka.

Miljana je nedavno saopštila da je raskinula sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali je onda na Instagramu izbacila njegov snimak iz kola. Kulićeva bi uskoro trebalo da ide na operaciju smanjena želuca.